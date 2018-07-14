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Фестиваль "Крылья Востока". Фото: ИА PrimaMedia
#Крылья Востока

Руководство Приморья ответило на критику за «Крылья Востока»

Андрей Тарасенко считает, что если регион будет считать себя бедным, то таким и останется

14 июля, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко отреагировал на критику в отношении фестиваля выпускников "Крылья Востока", прошедшего во Владивостоке 30 июня. Глава края считает, что для старшего поколения свойственно отдать последнее детям ради их счастья. Об этом он заявил сегодня, 14 июля, сообщает ИА PrimaMedia.

"Многие ругаются, почему праздники устраивают для молодежи. Знаете, к богатым и богатство идет. А если мы себя будем считать бедными, то и будем бедными все время. Надо показывать, что мы счастливы и богаты. Тем более для нашего поколения [свойственно] отдать последнее, чтобы они были счастливы", — сказал Андрей Тарасенко.

Праздник "Крылья Востока" стал первым в истории Приморья масштабным мероприятием для выпускников школ. Гостями фестиваля, прошедшего на набережной Цесаревича, стали более 20 тысяч приморцев. Вели мероприятие популярные ведущие, звезды российской сцены – Станислав Ярушин и Алла Михеева, для гостей выступили популярные музыкальные группы. Кульминацией всего происходящего стало грандиозное световое шоу в бухте Золотой Рог и салют.

Разговоры об этом празднике долгое время не стихали. Кто-то ругал его, кто-то восторгался, но, в любом случае, равнодушным никто не остался. Из бюджета Приморского края на проведение мероприятия выделили 70 млн рублей. Данное обстоятельство и вызвало критику.

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