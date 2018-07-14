Владелец демонтированного во Владивостоке пит-стопа: Разрушили то, что создавал так долго

Придорожные кафе во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

На проспекте Красоты ликвидировали одно придорожное кафе, а второе передвинули

14 июля, PrimaMedia. Не так давно с улиц Владивостока стали исчезать не только киоски с шаурмой и другие нестационарные торговые лавки, но и придорожные кафе – пит-стопы. На днях зачистка прошлась по проспекту Красоты: власти демонтировали пит-стоп, в то время как его владельцы пытались спасти второе придорожное кафе, находящееся неподалеку. ИА PrimaMedia попросило прокомментировать ситуацию представителей демонтированных пит-стопов.

Как писало агентство ранее, утром 12 июля, автомобилисты обнаружили пустые площадки и мусор там, где раньше стояли пит-стопы: на улице Всеволода Сибирцева и на проспекте Красного знамени. В последнем, по сведениям из мэрии, бизнес велся нелегально. Комментировать ситуацию представители пит-стопа "Melange" не стали, но предупреждения от властей восприняли моментально: до истечения трех дней, после получения акта о необходимости покинуть землю, убрали пит-стоп самостоятельно.

Другие два пит-стопа организации "Dram" обошлись гораздо большими жертвами. Оба придорожных кафе находились на проспекте красоты и задевали часть муниципальной территории. По словам управляющего компании "Dram", при установке нестационарных объектов он руководствовался кадастровой картой открытого доступа, что и стало роковой ошибкой.

– Я арендовал землю, на которой затем установил пит-стоп. Территорию сверяли по кадастровой карте открытого доступа, на ней все было размечено верно. Впоследствии оказалось – затронули часть муниципальной территории. Узнал об этом уже тогда, когда началась стройка, то есть, год назад. Пообещал, что как появится возможность – передвинем. А на днях, без предупреждений, это попытались сделать за нас. Но работу по демонтажу выполнили неправильно – в итоге разрушили полностью пит-стоп: сломали и распилили на кусочки. Мне самому не дали ничего сделать. Я не ругаюсь на то, что у меня убрали пит-стоп. Да, я виноват – залез на чужую территорию, но мне не дали возможности его увезти самостоятельно. Я просто смотрел, как на моих глазах рушится то, что я создавал очень долго, — поделился управляющий кафе "Dram" Игорь Гуцалюк. Пит-стоп располагался неподалеку от Всеволода-Сибирцева 73.

Со вторым придорожным кафе ситуация могла бы быть такой же плачевной, но компании "Dram" удалось спасти большую часть корпуса пит-стопа, который также задевал часть муниципальной территории. Организация успела передвинуть придорожное кафе на арендованную ими землю до того, как за это сделали власти.

– Передвигали пит-стоп во время того, как подрядчики разрушали наше другое кафе. Это вот хоть демонтировали сами, но по их рамкам. Если смотреть по открытой кадастровой карте, то сдвинули на муниципальную сторону, а если по данным, которые нам предъявили, то прям на свою землю. Теперь понимаю: в открытом доступе кадастровой карты очень сильное смещение, — рассказал Игорь Гуцалюк. Пит-стоп находился по адресу Всеволода-Сибирцева 59.

Справка: Активный демонтаж незаконных объектов — киосков, гаражей, контейнеров и даже заборов — был начат в 2018 году по инициативе мэрии города Владивостока. С начала этого года было ликвидировано 310 незаконных торговых павильонов, от торговых лотков освободили еще более 160 кв. метров городской территории. Под снос попали фруктовые лавки, точки продажи мороженого и напитков на Спортивной набережной, а на Арбате исчезли все киоски с шаурмой.

Мэр города раннее отмечал, что поддерживает развитие предпринимательства, но с условием уплаты налогов в городской бюджет.

"Сейчас нестационарные торговые объекты ничего не платят городу. Размещение в НТО станет платным и на конкурсной основе. Встретившись во время обхода с владельцами торговых точек, я обратил внимание на то, получают ли их работники "белую" зарплату, платится ли с них НДФЛ. На сегодняшний день такие отчисления составляют большую часть доходов городского бюджета. Я поддерживаю развитие предпринимательства, понимая, что это основа экономики города. Но предприниматели нам нужны, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь – комфортнее, и платят налоги в городской бюджет", – акцентировал глава приморской столицы Виталий Веркеенко.

На вопрос о налогах управляющий кафе "Dram" ответил, что каждый квартал получает декларации, которые исправно оплачивает.

– Можете проверить – все налоги я оплачиваю. Сейчас выгоднее работать без ИП, как это делают владельцы шаурмечных. Максимум при нарушении с таких физических лиц возьмут небольшой штраф и снесут их маленькую будку за 30 тысяч рублей. При этом никаких налогов они никогда не платили. Мы же – те, кто работает, как ИП, и выплачивает налоги, мы хотим развивать нашу страну и занимаемся легальным бизнесом, — ответил собеседник агентства Игорь Гуцалюк.

Управляющий кафе "Dram" на недавних печальных событиях не зацикливается, а строит дальнейшие бизнес-планы. Так, Игорь Гуцалюк задумал открытие точки пит-стопа на новом месте. На каком? Пока секрет, но, по его словам, событие произойдет совсем скоро и будет грандиозным.