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Участники заплыва «Остров Скрыплёва» во Владивостоке прошли маршрут, несмотря на непогоду

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Участники заплыва «Остров Скрыплёва» во Владивостоке прошли маршрут, несмотря на непогоду

ЗОЖ

14 июля, PrimaMedia. Самый короткий из масштабных морских заплывов, организованных Федерацией подводного спорта Приморского края, состоялся в субботу, 14 июля, в окрестностях Владивостока. Маршрут "Остров Скрыплёва – Приморский океанариум" составляет всего 3 км, но пловцы считают его весьма интересным из-за живописного подводного ландшафта. Заплыв удался, несмотря на непогоду, сообщает ИА PrimaMedia.

Впервые пловцы опробовали этот маршрут в 2017 году при поддержке администрации Приморского океанариума. Стоит отметить, что ранее массовых заплывов с острова Скрыплева на Русский вообще не проводили – и охотники дальневосточного клуба "Шаркфин" стали пионерами в этом начинании. Сейчас любой желающий, имеющий достаточную подготовку и снаряжение, может присоединиться к ним и попробовать себя в плавании на открытой воде в организованном порядке. Безопасность всех пловцов обеспечивает опытная команда на нескольких катерах совместно с ГИМС МЧС России по Приморскому краю.

В соревнованиях предусмотрен один абсолютный зачет для всех, только трое первых спортсменов получают награды. По итогам заплыва первое место заняла Анастасия Сердюкова (результат – 53:30); серебро получил Олег Сибирцев (результат – 54:55); и на третьем месте – Олег Иванов (результат – 57:20).

Остальные участники получили памятные медали заплыва "Остров Скрыплёва".

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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