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Работники арсеньевского "Прогресса" - против пенсионного законопроекта. Фото: пресс-служба ФППК
#Пенсионный возраст

Работники арсеньевского "Прогресса" - против пенсионного законопроекта

Подписные листы заводчан отправлены в Москву

15 июля, PrimaMedia. 3836 работников приморского предприятия ААК "Прогресс" подписали протестные листы, осуждающие инициативу правительства РФ поднять пенсионный возраст. Документы отправлены в центральный комитет "Профавиа", откуда будут переданы в Государственную думу. Сбор подписей организовал Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

"Мы включились в борьбу против этого законопроекта сразу же после того, как его озвучил кабмин. Согласовываем все действия с отраслевым профсоюзом, Федерацией профсоюзов Приморья и координационным советом организаций профсоюзов Арсеньева", — рассказал председатель первичной профорганизации ААК "Прогресс" Андрей Никулин.

Сбор подписей продолжается, заводчане выходят из отпусков и присоединяются к акции. Позицию арсеньевцев разделяют и работники представительства АО "Камов", которые сейчас находятся в городе. Все разговоры в пересменках, во время обеденных перерывов, по дороге на работу и домой — об антисоциальном законопроекте.

"Наши люди восприняли информацию о повышении пенсионного возраста со слезами на глазах, — рассказывает правовой инспектор труда "Профавиа" Виктор Толкачев. – Обещания Минтруда разработать какие-то меры для того, чтобы обеспечить рабочими местами старшее поколение, неубедительны. С серой занятостью никто всерьез не борется. Я 19 лет служил в госинспекции по труду и, поверьте, насмотрелся на людей, которые работали, — а многие продолжают это делать до сих пор, — на правах рабов. Теперь они будут вынуждены трудиться в таких условиях еще на 5-8 лет дольше".

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Много вопросов вызывает и состояние здоровья людей предпенсионного возраста. Сужу по нашим работникам: вибрационная болезнь, тугоухость — профессиональные заболевания "прогрессовцев". Да, тем кто трудится во вредных условиях, при наличии определенного стажа, положен досрочный выход на пенсию — в 50-55 лет, вот только выходят они на нее больными и живут, к сожалению, недолго. Мало кто из мужчин дотягивает до 60, какие уж там 65! И не надо нам показывать с экранов телевизоров счастливых стариков, рассказывающих, как здорово трудиться в 65 или 70 лет.

У нас на заводе тоже есть уникальный, всеми уважаемый 80-летний специалист — токарь. Но это все же исключение из правил. Люди, которые добросовестно трудились 35, 40, 45 лет на благо страны, хотят иметь право выбора, когда уходить на заслуженный отдых.

Начальник бюро сборочного производства ААК "Прогресс", председатель цехового комитета профсоюза Ирина Злобина приводит свои аргументы.

"Реформа нужна, но она в первую очередь должна защищать интересы людей. В законопроекте одни лишь требования и никаких гарантий. Почему бы не прописать законодательно повышение пенсии до достойного уровня, ведь прожить старикам на 10-13 тысяч рублей невозможно! Почему не поднять прежде уровень оплаты труда работающих россиян — не до формального показателя прожиточного минимума, который не выдерживает критики, а до уровня, который позволяет жить, а не существовать? Моя мама — простая сельская жительница, 35 лет честно трудилась разнорабочей в совхозе, таскала тяжести, вставала ни свет ни заря, и в итоге получает 13 тысяч рублей. Если бы не моя помощь, ей просто не на что было бы жить. Работу найти в селе нереально: молодежь устроиться не может, а пенсионеры и подавно. Меня и моих сверстников волнует наше будущее. Я сама работаю в полную силу, выплачиваю 15-летнюю ипотеку, отказываю себе во всем, потом настанет черед учить детей в вузах, снова будет не до отдыха, и выйду я потом на грошовую пенсию, которую к тому же получу на 8 лет позже, чем планировала. Мы, заводчане, этого не хотим", — говорит Ирина Злобина.

Акции протеста, организованные профсоюзами, проходят по всей России. По данным на 10 июля, в стране состоялось 25 митингов и 168 пикетов. Только в Приморье в акциях участвовало более пяти тысяч человек. Профсоюзами собрано сотни тысяч “живых” подписей граждан против намерения правительства страны поднять пенсионный возраст.

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