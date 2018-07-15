Приморцев приглашают на семейный фестиваль "День моря". Фото: предоставлено музеем Арсеньева

Участники сконструируют свои собственные корабли, которые станут участниками «музейного парада кораблей»

15 июля, PrimaMedia. Большой семейный фестиваль "День моря" пройдет 21 июля в Музее Арсеньева во Владивостоке. Гости мероприятия смогут всей семьёй смастерить свой собственный крейсер; нырнуть на дно океана и узнать, что скрывают морские глубины; снять свой мультфильм, сообщает ИА PrimaMedia.

Семья − это основа, на которой строится наша жизнь и жизнь наших детей. Мы часто торопимся многое успеть, и, бывает, забываем о самом главном − своих близких. Музей города приглашает приморцев прийти и побыть вместе друг с другом и с морем:

послушать звуки моря на музыкальном уроке студии "Игра";

узнать устройство корабля и всей семьёй смастерить свой собственный крейсер;

нырнуть на дно океана и узнать, что скрывают морские глубины;

почувствовать грусть расставания и радость долгожданной встречи на экспозиции Тихоокеанское Время;

увидеть море в кино;

снять свой мультфильм и представить его широкой публике;

заглянуть на Чердак и раскрыть его тайны;

послушать морскую "Сказку с молоком" и нарисовать свое море;

вместе с психологом создать безмятежную гладь семейного счастья.

Программа:

С 11.00 до 18.00:

"Кинозал", 0+

Для детей – короткометражные мультфильмы от студии "Союзмультфильм", Go Beyond (2017) – фильм Йескелы Резникова – победитель в номинации "Дебют" международного фестиваля "Человек и море".

Для взрослых – "За полтора часа до объятий" (1969), документальный короткометражный фильм.

Выставка детского рисунка "Моё море", 0+

На один день можно почувствовать себя настоящим художником и поучаствовать в конкурсе детского рисунка "Моё море". Важно поговорить с ребёнком о том, чем для него является море, как он к нему относится, что он про него знает. Поэтому в этот день мы поделимся детскими переживаниями о море, которое мы привыкли видеть каждый день.

Выставка "Корабли и люди", 7+

Выставка рассказывает о событиях и людях, повлиявших на исход войны между Российской и Японской империями. На ней представлены предметы из коллекций Приморского музея имени Арсеньева, Музея гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и частных коллекций. Судьбы кораблей русского флота, принимавших участие в войне, интересны ровно как и биографии людей, служивших на них. Для моряка корабль всегда будет живым существом, имеющим дату рождения и смерти, свою судьбу и собственный характер.

Выставка "Чердак". Путеводитель "Я покажу тебе, как это работает", 4+

Самое время родителям рассказать о своём детстве на самом трогательном Чердаке города. Вы вместе можете выбрать пластинку и поставить её, чтобы послушать, напечатать письмо бабушке или перешить старое платье.

Выставка "Тихоокеанское время", 7+

Тематические экскурсии в 12.00, 14.00 и 16.00

Города у моря живут в собственном ритме. Это время состоит из расставаний и встреч, из ожидания и возвращения. Время и пространство здесь ощущается иначе, и эти понятия невозможно измерить ни в секундах, ни в километрах. "Открытые морские залы. Тихоокеанское время" – рассказ о ритме нашего города, ритме в котором жили, живут и будут жить несколько поколений.

Занятия и мастерские:

11.00, 12.00, 13.00 − детская познавательная программа для самых маленьких "Как рождается море", 2+

Программа проходит на площадке выставки "Рыбий день". Детское занятие для самых маленьких "Как рождается море" поможет вам вместе с ребёнком при помощи краски и других вспомогательных материалов от маленькой капельки до целого океана сотворить свой мир, который не будет похож ни на какой другой.

11.00, 12.30 − мастер-класс по мультипликации "Шли по море корабли", 6+

Соберём истории о морских приборах, предметах и кораблях, и оживим их при помощи разных анимационных картинок. Попробуем различные техники анимации, позволяющие изменить привычное представление о мультипликации.

11.00-13.00 − познавательное занятие "Коллажи и корабли", 7+

Вместе с детьми узнаем историю кораблей, а после воплотим их на бумаге при помощи техники коллажа.

12.00, 14.00 и 16.00 − "Сказки с молоком", 4+

Серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление.

Будем читать:

13.00 – "Амос и Борис". Про дружбу мышонка и кита. Чтец – Александр Киктенко

15.00 – "Королевство огненно-рыжих фей". Авторская сказка про фей, родителей и детей. Чтец – Аристова Ольга

17.00 – "Ангел". История трогательной любви Ангела-хранителя и его подопечной. Чтец – Александр Киктенко

14.00-16.00 – мастерская "Картонный осьминог", 6+

Поговорим о животных, которые встречаются в Японском море, узнаем, как они выглядят и где живут. Сделаем модели понравившихся морских обитателей из картона.

14.00-16.00 − "Корабельная мастерская", 4+

Всей семьёй смастерим из картона различные типы парусных кораблей и проведём музейный парад корабликов.

14.00, 16.00 − встреча-беседа "Добро пожаловать или посторонним вход воспрещён", 16+

Мы поговорим о правилах поведения, о границах и ограничениях в жизни ребенка; о том какое значение это имеет для развития ребенка; о том, на что следует направить родительские силы; об ожиданиях социума от родителей, а родителей от детей. Встречу проводит практикующий психолог, кандидат психологических наук Яковлева Наталья Владимировна.

14.00 и 16.00 − Музыкальное занятие "Звуки моря", 4+

Море можно слушать, но мало кто знает, что море можно собрать из разных звуков. Для самых маленьких мы приготовили специальное музыкальное занятие, которое позволит собрать всё море звуков воедино. После каждого занятия "юный оркестр звуков" будет давать отчётный концерт в дворике музея. Занятие проводит Сергеева Анжелика Юрьевна, Студия "Игра".

17.00 – Парад кораблей – построение всех участников и торжественный проход-демонстрация семейных парусников, 0+

Большой семейный фестиваль "День моря" пройдет в субботу, 21 июля, с 11.00 до 18.00 в Музее Города по адресу: ул. Петра Великого, 6. Регистрация по телефону: (423) 222-50-77.