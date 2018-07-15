Дальневосточные дрифтеры устроили в Приморье битву за чемпионство

15 июля, PrimaMedia. Заключительный в Приморье этап Российской дрифт-серии Восток прошел в субботу, 14 июля, на "Приморском кольце". На четвертый этап соревнований заявились 26 пилотов, но квалификацию прошли только 16 гонщиков, они то и боролись за чемпионство. Как спортсмены бились за победу – в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

Лучшим в квалификационных заездах стал владивостокский пилот Алексей Передерей. Второе место занял приморец Максим Седых, на третьем месте оказался гонщик из Петропавловска-Камчатского Алексей Козлов.

Один из самых зрелищных заездов четвертого этапа показали Егор Шумилкин и Александр Ветров в топ-16. Но с перевесом в 1,5 балла в топ-8 прошел Александр, где встретился с Максимом Седых. Очень хорошие и эффектные проезды в топ-16 и топ-8 показали камчатский гонщик Алексей Козлов и пилоты из Владивостока Алексей Линьков, Константин Авшаров и Алексей Передерей.

За призовые места в итоге боролись чета Седых, Константин Авшаров и Алексей Передерей. В топ-4 у Екатерины сломался автомобиль. 5 положенных минут на устранение поломки бы не хватило, и гонщица из-за технического схода автоматически стала четвертой. По итогу соревнований тройка призеров сформировалась следующим образом: Максим Седых, Алексей Передерей и Константин Авшаров. Лучшие среди команд — "Великолепная четвёрка" в составе Максима и Екатерины Седых.

Теперь у спортсменов впереди 1,5 месяца каникул. А 2 сентября в Хабаровске впервые пройдут финальные соревнования РДС-Восток в 2018 году.