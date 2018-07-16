Каким будет повышение цен из-за роста НДС рассказал глава Минфина Силуанов. Фото: С сайта Минфина РФ

По его словам, рост цен радикально не отразится на благосостоянии граждан

16 июля, PrimaMedia. Глава Минфина Антон Силуанов рассказал каким будет повышение цен, вызванное ростом НДС. По его словам, инфляция, спровоцированная ростом НДС, составит не более 1,5%. Подобное повышение цен, отметил глава Минфина, не скажется радикальным образом на благосостоянии граждан, сообщает ИА AmurMedia.

Минфин прогнозирует рост инфляции от повышения НДС на два процентных пункта. Он составит 1–1,5%. Об этом сказал глава ведомства Антон Силуанов в эфире программы "Познер" на Первом канале.

По его словам, общий рост инфляции, включая прогнозные на этот год 3%, после роста НДС составит порядка 4-4,5%.

"В этом году мы ожидаем 3% инфляции. Произойдет повышение на 1–1,5% из-за роста НДС — будет около четырех, условно говоря, 4–4,5%. Почувствуют это граждане? Ну, конечно, почувствуют. Но так ли они почувствуют, как это было раньше, когда инфляция у нас росла двузначными числами?" — сказал Силуанов в эфире телепрограммы.

Он также добавил, что правительство РФ планирует направить доходы от повышения НДС на финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования.

По предварительным расчетам, сумма доходов от роста НДС составит около 600 млрд рублей в год.