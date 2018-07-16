Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут. Фото: ИА PrimaMedia

Сейчас россиян извещают об этом "мелким шрифтом"

16 июля, PrimaMedia. Центробанк выразил беспокойство потерей будущими пенсионерами инвестиционного дохода при досрочной смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Регулятор провел встречу с участниками пенсионного рынка и направил письма отраслевым саморегулируемым организациям, указав на необходимость ввести стандарты извещения людей о грозящих потерях. Сейчас об этом информируют "мелким шрифтом", передает ИА AmurMedia.

ЦБ направил письма в две отраслевые саморегулируемые организации (СРО) — Национальную ассоциацию НПФ (НАПФ) и Ассоциацию НПФ (АНПФ). В документе Регулятор предложил "оперативно и в возможно короткие сроки разработать и реализовать механизмы информирования граждан о размере инвестиционного дохода" в случае досрочногой смены НПФ гражданами, пишет "Коммерсант".

Напомним, убытки россиян при досрочной смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в 2015–2017 годах в Счетной палате РФ оценили в 82 млрд рублей. При этом, потеря одного человека может достигать 500 тысяч рублей. Отмечается, что нередки случаи, когда накопления людей переводят из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, не получив на то их согласия.

Как ранее сообщало информагентство, с 2015 года менять пенсионный фонд без потерь можно раз в пять лет — многие будущие пенсионеры об этом даже не догадываются. Если вкладчик меняет фонд досрочно, накопленная за этот период сумма для него сгорает — страховщик переводит эти деньги в резервы по обязательному пенсионному страхованию.