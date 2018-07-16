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Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут. Фото: ИА PrimaMedia

Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут

Сейчас россиян извещают об этом "мелким шрифтом"

16 июля, PrimaMedia. Центробанк выразил беспокойство потерей будущими пенсионерами инвестиционного дохода при досрочной смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Регулятор провел встречу с участниками пенсионного рынка и направил письма отраслевым саморегулируемым организациям, указав на необходимость ввести стандарты извещения людей о грозящих потерях. Сейчас об этом информируют "мелким шрифтом", передает ИА AmurMedia.

ЦБ направил письма в две отраслевые саморегулируемые организации (СРО) — Национальную ассоциацию НПФ (НАПФ) и Ассоциацию НПФ (АНПФ). В документе Регулятор предложил "оперативно и в возможно короткие сроки разработать и реализовать механизмы информирования граждан о размере инвестиционного дохода" в случае досрочногой смены НПФ гражданами, пишет "Коммерсант".

Напомним, убытки россиян при досрочной смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в 2015–2017 годах в Счетной палате РФ оценили в 82 млрд рублей. При этом, потеря одного человека может достигать 500 тысяч рублей. Отмечается, что нередки случаи, когда накопления людей переводят из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, не получив на то их согласия.

Как ранее сообщало информагентство, с 2015 года менять пенсионный фонд без потерь можно раз в пять лет — многие будущие пенсионеры об этом даже не догадываются. Если вкладчик меняет фонд досрочно, накопленная за этот период сумма для него сгорает — страховщик переводит эти деньги в резервы по обязательному пенсионному страхованию.

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