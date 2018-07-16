СК возбудил уголовное дело после смертельного падения маленького ребенка во Владивостоке

Он выпал с 9-го этажа многоквартирного дома

16 июля, PrimaMedia. СУ СК по Приморью возбудило уголовное дело по факту падения маленького ребенка с 9-го этажа дома по ул. Сельская,8, во Владивостоке. От полученных при падении травм ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

На месте происшествия проведён осмотр, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.