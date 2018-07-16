Владивостокский "Луч" официально остался без приставки "Энергия"

Возвращено историческое имя, которое клуб носил с момента основания в 1958 году и до 2002 года

16 июля, PrimaMedia. Приморский футбольный клуб "Луч-Энергия" будет играть под новым названием в грядущем сезоне ФНЛ. Теперь ФК будет именоваться просто "Луч", сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, предложение о возвращении исторического названия клуба высказал врио главы Приморья Андрей Тарасенко в марте этого года.

— Внеслись изменения в реестр юридических лиц, налоговую инспекцию и другие органы. Этот процесс был долгим, только к концу прошлой недели ФНЛ официально утвердили новое название для клуба. Теперь мы официально называемся АФК "Луч". На матч 1-тура ФНЛ футболисты выйдут в новой форме с новым названием. Таким образом, возвращено историческое имя, которое владивостокский клуб носил с момента основания в 1958 году и до 2002 года, — рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Отметим, что в 1-м туре ФНЛ, который состоится 17 июля, "Луч" на своем поле во Владивостоке примет "Химки".