Лже-силовики открыли сезон охоты: банда "отжимает" квартиры у пожилых россиян. Фото: Мария Оленникова

Поступают жалобы на подозрительные проверки якобы сотрудников МЧС

16 июля, PrimaMedia. В региональные подразделения МЧС по Челябинской области поступают обращения от жителей с жалобами на проверки. Домой к людям приходят якобы проверяющие из МЧС, чтобы проконтролировать "захламленность балконов". Предположительно, целью мошенников являются квартиры пожилых россиян, передает ИА AmurMedia.

Большинство жалоб на проверки поступает от пожилых людей. По словам одной из потерпевших, в ее квартиру зашли две женщины, которые не были в форме МЧС, но они предъявили красные удостоверения и прошли через всю квартиру на балкон, чтобы проверить его захламленность.

Другой эпизод произошел снова с пожилым человеком. Женщина старше 80 лет, находившаяся в квартире с малолетними правнуками, открыла дверь незнакомцам. На них также не было формы сотрудника МЧС. Один из мужчин прошел на балкон проверить "захламленность", поинтересовался, в чьей собственности находится квартира. Когда услышал, что хозяйка квартиры внучка, то мужчины потеряли интерес и тут же покинули помещение.

В ведомстве подчеркивают, что подобные визиты не имеют отношения к деятельности МЧС. В ГУ МЧС также напоминают, что сотрудники ведомства, как и сотрудники пожарной охраны и государственного пожарного надзора проводят профилактические рейды исключительно в форме. При себе они должны иметь соответствующие удостоверения, предъявляемые в развернутом виде. Кроме того, они не имеют права заходить в квартиры и должны беседовать с жильцами на пороге или на улице, за исключением тех случаев, когда хозяева сами пригласят их войти.