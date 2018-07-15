«ЧМ, не уходи, ты был прекрасен»: как Владивосток смотрел финал мундиаля-2018

16 июля, PrimaMedia. Шутки, грусть по уходящему чемпионату и переживания за Францию – так приморцы реагировали в социальных сетях на финал ЧМ-2018. Редакция ИА PrimaMedia сделала подборку того, как жители края писали в социальных сетях о последней игре нынешнего мундиаля.
Напомним, финальный матч ЧМ-2018 состоялась между сборными Франции и Хорватии на московском стадионе "Лужники". В напряженной игре французы победили со счетом 4:2.
Уже почти традиционно за несколько часов до матча в соцсетях начали появляться фотографии готовящихся к просмотру игры болельщиков.
На центральной площади Владивостока в эту ночь также было не пусто.
Нашлось немало симпатизировавших Франции, к слову. А вот переживавших за Хорватию встретить почти не удалось.
А после финала соцсети заполонили не только поздравления триумфаторам из Парижа, но и шутки, связанные с окончанием ЧМ.
«Золотой мяч» у хорвата Луки Модрича. Сборная Испании получила приз fair play. Француз Мбаппе - лучший футболист ЧМ2018. Француз Гризман -лучший игрок финала Чемпионата мира по футболу. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром. Ну а команда Франции стала чемпионом мира!#чм2018#поздравляемфранцузов#луч2008#владивосток#живифутболом#любиспорт
Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре.