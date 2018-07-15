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Спорт. 11:40
Футбол. Фото: pixabay.com

«ЧМ, не уходи, ты был прекрасен»: как Владивосток смотрел финал мундиаля-2018

Шутки, надежды, мемы и тоска по заканчивающемуся чемпионату – в обзоре ИА PrimaMedia

16 июля, PrimaMedia. Шутки, грусть по уходящему чемпионату и переживания за Францию – так приморцы реагировали в социальных сетях на финал ЧМ-2018. Редакция ИА PrimaMedia сделала подборку того, как жители края писали в социальных сетях о последней игре нынешнего мундиаля.

Напомним, финальный матч ЧМ-2018 состоялась между сборными Франции и Хорватии на московском стадионе "Лужники". В напряженной игре французы победили со счетом 4:2.

Уже почти традиционно за несколько часов до матча в соцсетях начали появляться фотографии готовящихся к просмотру игры болельщиков.

С @ivanrakitic перед матчем 🇭🇷

Публикация от Makar Glibko (@makar_vl)

На центральной площади Владивостока в эту ночь также было не пусто.

#футбол #владивосток #чм2018

Публикация от Mihail Mustakimov (@mustakimovmikhail)

Нашлось немало симпатизировавших Франции, к слову. А вот переживавших за Хорватию встретить почти не удалось.

А после финала соцсети заполонили не только поздравления триумфаторам из Парижа, но и шутки, связанные с окончанием ЧМ.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2022 году в Катаре.

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