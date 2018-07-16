Дизайнер-подросток из Владивостока пройдет стажировку у российского кутюрье Юлии Далакян

Дизайнер-подросток из Владивостока Елизавета Рослик. Фото: пресс-служба компании МТС

Елизавета Рослик победила во всероссийском проекте «Поколение М» по направлению fashion

16 июля, PrimaMedia. 14-летняя Елизавета Рослик из Владивостока стала победительницей конкурса по направлению fashion всероссийского благотворительного проекта компании МТС "Поколение М". Осенью она отправится в Москву на стажировку к известному российскому кутюрье Юлии Далакян, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МТС.

Этой весной ведущий телекоммуникационный оператор в России МТС совместно с администрацией Приморского края и администрацией города Владивостока запустили в регионе масштабную просветительскую программу в сфере моды для талантливых детей и подростков в рамках всероссийского творческо-благотворительного проекта "Поколение М".

В конкурсе приняли участие юные модельеры в возрасте от 11 до 18 лет, загрузив на сайт pokolenie.mts.ru сотни эскизов. А чтобы поддержать и вдохновить участников, в мае Владивосток посетила куратор проекта, известный российский дизайнер Юлия Далакян, которая провела мастер-класс для ребят, а также представила собственную коллекцию в Дальневосточном федеральном университете на масштабном шоу "FashionDay Поколения М".

Мастер-класс Юлии Далакян во Владивостоке. Фото: пресс-служба компании МТС Мастер-класс Юлии Далакян во Владивостоке. Фото: пресс-служба компании МТС Мастер-класс Юлии Далакян во Владивостоке. Фото: пресс-служба компании МТС Мастер-класс Юлии Далакян во Владивостоке. Фото: пресс-служба компании МТС 1 / 4

Там же дипломы и подарки получили победители регионального этапа конкурса.

Накануне наставник проекта назвала имена финалистов всероссийского конкурса "Поклонения М" по направлению fashion, и первое место заняла 14-летняя Елизавета Рослик из Владивостока. В подарок от МТС Лиза получит поездку в Москву на стажировку в модном доме Юлии Далакян, где в течение двух недель будет работать рука об руку с кутюрье.

"Я следила за новостями проекта "Поколение М" на официальной странице в "ВКонтакте" и оттуда узнала о своей победе. Это сильные эмоции: и радость, и удивление, что из тысяч эскизов со всей страны выбрали именно мою работу, ведь я занимаюсь в художественной школе только второй год. Потом пришло волнение, ведь приз – это стажировка у Юлии Далакян. Мы с мамой давно следим за ее творчеством, по телевизору всегда смотрели ее показы, а сейчас я буду учиться у Юлии! Это почетно для меня", — рассказала Лиза Рослик.



Елизавета Рослик — победительница всероссийского проекта "Поколение М" в направлении fashion. Фото: пресс-служба компании МТС

"Я искреннее поздравляю Лизу с победой и уверена, что во время стажировки она получит новый опыт, вдохновение, расширит свои горизонты и обретет новые мечты. При этом очень важно, что ее пример – прямая иллюстрация того, как проект "Поколение М" делает творческое развитие доступным для каждого ребенка, вне зависимости от того, где он живет или сколько зарабатывают его родители.

На сайте pokolenie.mts.ru дети могут бесплатно смотреть мастер-классы известных российских наставников по 15 направлениям и благодаря этому развивать свой талант, участвовать и побеждать в конкурсах. Все что для этого нужно – доступ в интернет", — сказала директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

"В Приморье живут очень талантливые дети и подростки, и победа нашей школьницы во всероссийском конкурсе юных дизайнеров – очередное тому доказательство. Со своей стороны администрация Приморского края ведет системную работу по поддержке одаренных ребят. Юные жители Приморья должны чувствовать себя востребованными и видеть перспективы для дальнейшего развития в родном регионе. А подобные проекты предоставляют дополнительные возможности нашим талантам, ведь, принимая участие в конкурсах, они могут проявить себя и получить признание не только в Приморье, но и за его пределами", – отметил вице-губернатор Приморского края Константин Межонов.

Масштабное шоу FashionDay "Поколения М". Фото: пресс-служба компании МТС Масштабное шоу FashionDay "Поколения М". Фото: пресс-служба компании МТС Масштабное шоу FashionDay "Поколения М". Фото: пресс-служба компании МТС 1 / 3

В сентябре стартует новый сезон проекта "Поколение М", и ребята в возрасте от 6 до 18 лет могут выбрать любое из творческих направлений от режиссуры до робототехники и уже сейчас загружать свои работы на виртуальную площадку pokolenie.mts.ru. При этом МТС вновь проведет в Приморье региональный этап конкурса, в этот раз для юных фотографов. Осенью участники увидят кадры, которые изменили мир, на выставке лауреатов международного конкурса World Press Photo и узнают о тонкостях профессии на творческой встрече с известными российскими фотографами.

"Мы верим, что Лиза Рослик – лишь первая звездочка проекта "Поколение М", и в следующем сезоне в числе победителей будет еще больше детей из Владивостока. Наша творческая молодежь уже с нетерпением ждет осени, чтобы презентовать свои фотоработы и познакомиться с мэтрами фотожурналистики. Мы поддерживаем инициативы компании МТС, ведь чем больше таких мероприятий проходит в городе, тем больше шансов у ребят проявить себя и выйти на новый уровень своих творческих возможностей", — добавила начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро.