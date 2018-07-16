Скостят "срок": стало известно кого выпустят досрочно по новому закону. Фото: Александр Ратников

"Тюремная реформа" может засчитать один день наказания сразу за три

16 июля, PrimaMedia. Кому и за какое наказание пересчитают сроки заключения рассказали в Госдуме РФ. "Тремная реформа" позволит засчитать до трех дней наказания в зачет общего срока. Напомним, 3 июля Владимир Путин подписал закон, принятый Думой о зачете времени пребывания в СИЗО, передает ИА AmurMedia.

Закон обсуждался на протяжении десяти лет. Он был внесен в Государственную Думу в июне 2008 года, рассмотрен в первом чтении в 2015 году, и только в июне 2018 года Государственная Дума рассмотрела его во втором и третьем чтении, говорится в сообщении Госдумы.

"Не секрет, что условия содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах сопоставимы с тюремными. В камерах они практически не имеют возможности для занятий каким‑либо видом деятельности. В то же время большая часть из них впоследствии приговаривается к отбыванию наказания в исправительных учреждениях, условия содержания в которых значительно гуманнее. Например, в колонии-поселении осужденные могут свободно передвигаться, получать образование и работать", — поясняет председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников необходимость принятия закона. По его словам, по такому же принципу зачет предварительного заключения в срок наказания производился и советским уголовным законодательством.

Кто сможет претендовать на пересчет сроков заключения?

Отмечается, что закон будет распространяться на подозреваемых и обвиняемых, которые впоследствии приговорены судом к отбыванию наказания. А также на осужденных, уже отбывающих наказание в момент вступления закона в силу. Им будет произведен пересчет сроков с использованием коэффициентов, установленных законом.

Коэффициенты установлены следующие:

Один день, проведенный в СИЗО, будет засчитываться в срок отбывания наказания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, и режима:

— при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особого режима — за 1 день;

— при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за 1,5 дня;

— при отбывании наказания в колонии-поселении — за 2 дня;

— при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части — за 1,5 дня;

— в случае ограничения свободы, принудительных работ или ареста — за 2 дня;

— в случае исправительных работ или ограничения по военной службе — за 3 дня;

— в случае обязательных работ — за 8 часов обязательных работ.

Если до суда лицу была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, то это время будет приравниваться к нахождению лица в СИЗО из расчета — 2 дня домашнего ареста за 1 день нахождения в СИЗО.

Решать вопрос о перерасчете сроков будет суд.

Кто не сможет претендовать на перерасчет сроков заключения?

— особо опасные рецидивисты;

— приговоренные к смертной казни, которым она в порядке помилования была заменена пожизненным лишением свободы либо лишением свободы на 25 лет;

— осужденные по террористическим статьям УК

— осужденные за захват заложников, если он был совершен в составе организованной группы и повлек тяжкие последствия либо смерть заложника

— осужденные за угон воздушного или водного транспорта либо ж/д состава, если это было сопряжено с совершением террористического акта либо иным осуществлением террористической деятельности

— осужденные за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за незаконное производство, сбыт либо пересылку наркотиков

— осужденные за государственную измену

— осужденные за шпионаж