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Арсеньев поддержал приморскую спартакиаду ВВН. Фото: предоставлено Фондом ВВН

Арсеньев поддержал приморскую спартакиаду ВВН

Провести спортивный день вместе с Фондом ВВН собралось более 200 жителей города

16 июля, PrimaMedia. Большой забег в рамках Приморской Спартакиады прошел в Арсеньеве в минувшие выходные. Провести спортивный день вместе с Фондом ВВН собралось более 200 жителей города — от самых маленьких до пожилых спортсменов. После тщательной разминки они пробежали 3000 метров и распределили места на пьедестале, сообщили ИА PrimaMedia в Фонде ВВН

Победителем в Арсеньевском забеге стал Роман Кузин, пробежавший дистанцию за 9 минут.

Самый быстрый участник в категории до 10 лет — Василий Исаченко.

Самая быстрая девушка забега — Надежда Мельникова.

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В возрастной категории победил Александр Иванович Сезонов, он получил путевку на отдых в санаторий "Амурский залив" от программы "Здоровье" Владимира Николаева.

По традиции, все участники забега получили памятные призы от Фонда Владимира Николаева, заряд хорошего настроения и мотивацию на дальнейшие занятия спортом.

Напомним, забеги в рамках Приморской Спартакиады проходят во всех крупных городах и районах края. Следующий забег состоится 21 июля в поселке Кировском.

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