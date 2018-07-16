Арсеньев поддержал приморскую спартакиаду ВВН

16 июля, PrimaMedia. Большой забег в рамках Приморской Спартакиады прошел в Арсеньеве в минувшие выходные. Провести спортивный день вместе с Фондом ВВН собралось более 200 жителей города — от самых маленьких до пожилых спортсменов. После тщательной разминки они пробежали 3000 метров и распределили места на пьедестале, сообщили ИА PrimaMedia в Фонде ВВН
Победителем в Арсеньевском забеге стал Роман Кузин, пробежавший дистанцию за 9 минут.
Самый быстрый участник в категории до 10 лет — Василий Исаченко.
Самая быстрая девушка забега — Надежда Мельникова.
В возрастной категории победил Александр Иванович Сезонов, он получил путевку на отдых в санаторий "Амурский залив" от программы "Здоровье" Владимира Николаева.
По традиции, все участники забега получили памятные призы от Фонда Владимира Николаева, заряд хорошего настроения и мотивацию на дальнейшие занятия спортом.
Напомним, забеги в рамках Приморской Спартакиады проходят во всех крупных городах и районах края. Следующий забег состоится 21 июля в поселке Кировском.