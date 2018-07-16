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Мастер-класс от технолога "Владхлеба". Фото: Жанна Беляева для ИА PrimaMedia

В Центре современной культуры «Хлебозавод» отпраздновали "День взятия багета"

Бесплатный мастер-класс по изготовлению легендарного хлеба, посвященный Дню взятия Бастилии, сопровождался рассказом француженки Леа Андре

16 июля, PrimaMedia. День взятия Бастилии во Владивостоке отметили мастер-классом по изготовлению багетов и их дегустацией. Организаторами гастрономически-познавательного мероприятия выступили "Альянс Франсез Владивосток" в партнерстве с АО "Владхлеб" и сетью магазинов сыров собственного производства "Solo".

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Площадкой мастер-класса по приготовлению багетов стал Центр современной культуры "Хлебозавод" — в недавнем прошлом здесь размещалась пекарня, и теплый хлебный дух 14 июля продолжил витать в новом интерьере отнюдь не фантомно. Принять участие в мастер-классе от владивостокских хлебопеков и послушать рассказ об истории французского багета все желающие могли совершенно бесплатно.

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День 14 июля французы чтят, начиная с XVIII века, когда знаменитая крепость-тюрьма, символ абсолютизма, была взята в ходе Великой французской революции. Об истории празднования этой даты на протяжении разных лет и в наши дни собравшимся рассказала француженка Леа Андре, второй год работающая во Владивостоке экспертом по образованию.

— "Альянс Франсез Владивосток" устраивает праздники в честь Дня взятия Бастилии ежегодно на протяжении 10 лет нашей работы, — прокомментировала сотрудница культурно-просветительской организации Елена Теренецкая. – И мы были очень рады обрести прекрасного партнера в лице Центра современной культуры "Хлебозавод" и приобщить наших новых друзей к этому празднику. Особенно приятно было увидеть много новых лиц. Порадовал мастер-класс от технологов "Владхлеба" — это было содержательно и полезно.

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Участники мастер-класса не только изготовили под руководством профессиональных технологов легендарный французский хлеб, но и в финале вечера продегустировали свежайший багет под аккомпанемент сыров от сети магазинов "Solo".

— Багеты входят в линейку ремесленных хлебов, которые изготавливаются вручную по специальной технологии. На заводе "Владхлеба" багеты выпекаются в специальной подовой печи, а для производства теста используется натуральная молочнокислая закваска. Благодаря ей хлеб получает свой богатый насыщенный вкус, — рассказала главный технолог компании "Владхлеб" Наталья Вишня. – Сейчас в линейке выпускается 13 видов ремесленных хлебов и каждый отличается особым вкусом и уникальным составом.

В среднем на производство ремесленного хлеба требуется около 3 суток. Именно столько времени нужно, чтобы тесто созрело, поднялось, а готовый хлеб приобрёл свои вкусовые качества. Процесс производства сложный и трудоемкий, поэтому в день АО "Владхлеб" выпускает всего около 900 булок ремесленного хлеба. Приобрести живой хлеб можно в фирменной розничной сети "Лакомка", "Свежий хлебушек" и других точках продаж.

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