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Таксистов заставят покупать дополнительную страховку. Фото: Мария Оленникова

Таксистов заставят покупать дополнительную страховку

Перевозчикам придется страховать свою ответственность перед пассажирами

16 июля, PrimaMedia. Таксистов могут заставить страховать ответственность перед пассажирами. Такая обязанность у перевозчиков может появиться уже в следующем году. По расчетам Всероссийского союза страховщиков дополнительная страховка обойдется в 3-5 тысяч рублей в год, передает ИА AmurMedia.

Законопроект о страховании пассажиров такси прошел рассмотрение в Комитете Госдумы по финансовому рынку: депутаты рекомендовали принять его уже в первом чтении.

В качестве аргументов для "лоббирования" закона приводятся утверждения о том, что доступность услуг таксистов и "легкая" выгода извоза приводят к быстрому увеличению парка легковых такси. Зачастую в водители приходят люди с низким профессионализмом, это оборачивается повышенными рисками для пассажиров. По словам авторов проекта, нередки случаи, когда водитель такси нарушает ПДД, не справляется с управлением и попадает в аварию.

По расчетам страховщиков, "полис" будет стоить от 3 до 5 тысяч рублей в год для одной машины.

Если в проект закона внесут поправки, Госдума рассмотрит законопроект во втором и третьем чтении не раньше осенней сессии. Отмечается, что поправки могут предусмотреть переходный период сроком в один год. За это время страховщики разработают тарифы, а таксисты подготовятся к новым правилам.

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