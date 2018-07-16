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Заседании администрации края. Фото: Игорь Новиков

Власти Приморья пересчитают ненужные здания и выставят их на продажу

В настоящее время в собственности региона находится почти 11 тысяч объектов недвижимости

16 июля, PrimaMedia. В Приморском крае сформируют и разместят в сети интернет перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности региона и подлежащего реализации, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Такое поручение дал глава Приморья Андрей Тарасенко на очередном заседании администрации края.

Как доложил директор департамента земельных и имущественных отношений Александр Подольский, в настоящее время в собственности региона находится почти 11 тысяч объектов недвижимости, более 2,7 тысяч земельных участков общей площадью свыше 300 тысяч гектаров, а также более 350 тысяч объектов движимого имущества. Отмечено, что большая часть объектов находится в ведении краевых предприятий и учреждений в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и других, однако некоторые из них непригодны для использования либо просто не эксплуатируются.

Глава региона акцентировал внимание участников совещания на необходимости более оптимального управления краевым имуществом и привлечения бизнеса к его эксплуатации.

"Надо собрать всю информацию о таких объектах, предложить их предпринимателям в долгосрочное пользование или для приватизации. Может быть кто-то заинтересован в приобретении недостроенного здания или ветхого сооружения с земельными участками, на которых они расположены. Дайте возможность бизнесу решить эти вопросы", – заявил Андрей Тарасенко.

Подчеркнуто, что для обеспечения доступа предпринимателей к информации об объектах, подлежащих введению в коммерческий оборот, реестр неиспользуемого краевого имущества будет размещен в сети интернет.

Отметим, в настоящее время департаментом земельных и имущественных отношений разработана программа приватизации, которая позволит в дальнейшем выставить на продажу неиспользуемые объекты, находящиеся в краевой собственности. Сейчас документ внесен руководителем Приморья на утверждение в Законодательное Собрание края.

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