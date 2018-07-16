До матча осталось

Глава Роскачества развенчал мифы о пальмовом масле. Фото: pixabay.com

Глава Роскачества развенчал мифы о пальмовом масле

Максим Протасов рассказал где встречается "демонизируемый" продукт

16 июля, PrimaMedia. Глава Роскачества Максим Протасов развенчал мифы о пальмовом масле. Глава организации рассказал где встречается такой продукт, передает ИА AmurMedia.

"Пальмовое масло — притча во языцех. Многие думают, что оно есть во всех продуктах питания. Но это не так", — сказал Максим Протасов в интервью "Российской газете".

По его словам, исследования молочной продукции показали, что растительные жиры ("пальма") встречаются крайне редко. Есть производители, которые обманывают потребителей, используя растительные жиры, но, как показывает практика, они после публикации исследований Роскачества либо уходят с рынка, либо начинают работать честно, отметил глава исследовательской организации, — Если ты производишь продукт с растительными жирами, не называй его "молоком" или "творогом".

На данный момент большинство производителей работают честно, добавил Максим Протасов, указав, что над повышением грамотности потребителя еще предстоит работать.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

AUTOBACS - моторное масло для любых дорог

02 июля, 10:00
Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут

07:55

Каким будет повышение цен из-за роста НДС рассказал глава Минфина Силуанов

10:55

Лже-силовики открыли сезон охоты: банда "отжимает" квартиры у пожилых россиян

13 июля, 16:35

У россиян стало больше «свободных денег»

11:50

Скостят "срок": стало известно кого выпустят досрочно по новому закону

12:40

Таксистов заставят покупать дополнительную страховку
В Центре современной культуры «Хлебозавод» отпраздновали "День взятия багета"
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia