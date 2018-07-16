Глава Роскачества развенчал мифы о пальмовом масле. Фото: pixabay.com

Максим Протасов рассказал где встречается "демонизируемый" продукт

16 июля, PrimaMedia. Глава Роскачества Максим Протасов развенчал мифы о пальмовом масле. Глава организации рассказал где встречается такой продукт, передает ИА AmurMedia.

"Пальмовое масло — притча во языцех. Многие думают, что оно есть во всех продуктах питания. Но это не так", — сказал Максим Протасов в интервью "Российской газете".

По его словам, исследования молочной продукции показали, что растительные жиры ("пальма") встречаются крайне редко. Есть производители, которые обманывают потребителей, используя растительные жиры, но, как показывает практика, они после публикации исследований Роскачества либо уходят с рынка, либо начинают работать честно, отметил глава исследовательской организации, — Если ты производишь продукт с растительными жирами, не называй его "молоком" или "творогом".

На данный момент большинство производителей работают честно, добавил Максим Протасов, указав, что над повышением грамотности потребителя еще предстоит работать.