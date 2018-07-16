Глава Приморья предложил правительству РФ освободить малый флот от портовых сборов

Глава Приморья предложил правительству освободить маломерные суда от корабельного сбора. Фото: ИА PrimaMedia

Маломерные и малотоннажные суда чаще заходят в порты и поэтому вынуждены чаще платить сбор, а это серьезная финансовая нагрузка

16 июля, PrimaMedia. Глава приморья Андрей Тарасенко поручил направить в адрес правительства РФ письмо с предложением освободить от корабельного сбора малотоннажные и маломерные рыбопромысловые суда. Инициативу внести изменение в Правила применения ставок портовых сборов в морских портах страны выступили предприниматели края, врио губернатора с доводами согласился, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Позицию приморского бизнеса представила руководителю региона уполномоченный по защите прав предпринимателей Марина Шемилина по итогам встречи с предпринимателями Находки.

"К уполномоченному обратились представители рыбопромышленной компании “Рыбацкий путь”. Маломерные и малотоннажные суда чаще заходят в порты и поэтому вынуждены чаще платить сбор, а это серьезная финансовая нагрузка, предприниматели были в отчаянии и обратились с просьбой о снижении нагрузки. Я направила служебную записку главе края. Руководитель Приморья готов слышать бизнес, оперативная реакция органов региональной и федеральной властей впечатляет", – обозначила бизнес-омбудсмен.

В настоящее время идет обсуждение проекта приказа ФАС России "О внесении изменений в Правила применения ставок портовых сборов в морских портах РФ, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы № 223/16". В этой связи Министерство транспорта РФ сообщил в ФАС России о поддержке проекта приказа по освобождению российских судов, длиной до 35 метров, осуществляющих прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и в территориальном море РФ, от уплаты корабельного сбора за исключением уплаты указанного сбора в морских портах Невельск, Петропавловск-Камчатский, Поронайск.