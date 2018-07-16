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Мокрая лисичка. Фото: ИА PrimaMedia

И снова дожди: завтра во всем Приморье ожидаются сильные осадки

Больше всего накроет Чугуевский, Кировский и Яковлевский районы

16 июля, PrimaMedia. Сильные дожди с возможным разливом рек 17 и 18 июля ожидаются в Приморском крае из-за фронтальных разделов. Больше всего осадков обрушится на центральную часть Приморья: Чугуевский, Кировский, Яковлевский районы. От 15 до 45 миллиметров осадков выпадет на территорию районов за 12 часов, местами ожидается более 50 мм. В отдельных местах пройдут ливни с грозами и шквалистым ветром 20 м/с и осадками более 30 мм в час, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

На реках края ожидается подъем уровня воды более чем на полтора метра, на отдельных участках с выходом воды из берегов. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъемы уровня воды до двух метров в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, создается угроза безопасности низководных мостов и дамб.

Несмотря на дождь, в центральной части края будет жарко от +23 до +28 градусов, чего не скажешь о столице Приморья. Во Владивостоке завтра температура понизится до + 20 – +22 градусов.

Погода в крае придет в норму лишь к концу недели. По слова пресс-секретаря Примгидромета, к пятнице — субботе во Владивостоке снова будет жарко и сухо.

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