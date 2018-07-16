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Участники заплыва. Фото: ИА PrimaMedia
ЗОЖ

В трехкилометровом заплыве от острова Скрыплева победила 16-летняя девушка

Анастасия Сердюкова преодолела дистанцию за 53 минуты (ВИДЕО)

16 июля, PrimaMedia. Второй в истории массовый заплыв от острова Скрыплева до Приморского океанариума состоялся 14 июля во Владивостоке. Около 30 пловцов откликнулись на инициативу Федерации подводного спорта, сообщает ИА PrimaMedia.

Этот заплыв – самый короткий в ежегодном календаре федерации. Как и другие заплывы, он представляет собой состязания в скорости. По словам главного судьи Дмитрия Анашкина, относительно небольшая дистанция позволяет новичкам попробовать свои силы – и среди участников были пловцы, приобщившиеся к подобным соревнованиям впервые.

Все участники заплыва получили памятные медали "Остров Скрыплева", но лишь первые трое составили пьедестал почета. Первое место заняла 16-летняя спортсменка из Владивостока Анастасия Сердюкова, ее результат – 53минуты 30 секунд. Кстати, во время июньского 12-километрового заплыва через Амурский залив Анастасия тоже показала отличный результат, став шестой из пришедших к финишу.

Серебро заплыва "Остров Скрыплева" получил Олег Сибирцев с результатом 54 минуты 55 секунд, на третьем месте – Олег Иванов (результат – 57.20).

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "ЗОЖ". Цели проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.

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