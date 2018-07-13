Китайские туристы опустошают уникальный пляж бухты Стеклянной близ Владивостока

Туристка из Китая собирает стекло на пляже бухты Стеклянная. Фото: ИА PrimaMedia

Азиаты пакетами вывозят с пляжа его главную ценность - обкатанное морем разноцветное стекло (ВИДЕО)

16 июля, PrimaMedia. Известный на весь мир уникальный пляж бухты Стеклянной в пригороде Владивостока может очень скоро лишиться своей привлекательности. Виной тому — китайские туристы, которые не стесняются при посещении известного места пакетами увозить с собой главное его богатство — обкатанные морем кусочки разноцветного стекла и фарфора. По мнению ученого, такими темпами ценный туристический объект будет уничтожен в ближайшие годы, сообщает ИА PrimaMedia.

О мародерских набегах иностранных туристов на уникальный пляж сообщили в соцсетях жители города, ставшие их свидетелями. На опубликованном в социальной сети Instagram видеоролике видно, как иностранные гости рьяно упаковывают обкатанное морем стекло в полиэтиленовые пакеты.

Публикация от Дпс Контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) 12 Июл 2018 в 10:44 PDT

Автор видео утверждает, что автобусы с азиатами прибывают на пляж один за одним, и каждый приезжающий иностранец увозит с собой несколько пакетов отшлифованного волной стекла.

Видео вызвало волну негодования среди пользователей соцсетей — приморцы возмущены бесконтрольным расхищением уникального места.

По словам директора приморской туристической фирмы "Пять звёзд" Оксаны Зябловой, неподобающее отношение гостей из Поднебесной к приморским достопримечательностям для представителей отрасли не является открытием.

— На сегодняшний день в крае сложилась такая ситуация, что китайцы принимают сами себя на нашей территории. Все эти толпы людей, которые ходят, плюют, сорят или разоряют уникальную бухту — все они пользуются услугами подпольных контор, которые ничего не платят в бюджет. И не стоит удивляться, что они плевать хотели на то, что той же Стеклянной в Приморье гордятся, что ничего оттуда вывозить нельзя. И страдает не только Стеклянная — съездите на мыс Тобизина и на мыс Вятлина, посмотрите, что там происходит. Десятки автобусов, сотни китайцев, которые ведут себя как хотят... Главное, что ни город, ни край ничего от таких туристов не получают. Они пользуются подпольными гостиницами, ресторанами, гидами. Естественно, никаких налогов они не платят и никакой управы на них найти невозможно. Наши официальные турфирмы с ними не работают, потому что это подпольные люди, — рассказала Оксана Зяблова.

По ее словам, ряд региональных турфирм уже готовят коллективное обращение к мэру Владивостока Виталию Веркеенко с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Бухта Стеклянная, прозванная владивостокцами Стекляшкой, расположена в пригороде Владивостока. Она известна своим пляжем, который усыпан разнокалиберными кусочками отшлифованного стекла и фарфора. Именно эти россыпи сделали "Стекляшку" приморской достопримечательностью, а о которой пишут даже англоязычные зарубежные издания.

Десятилетиями в район бухты Горностай, расположенной по соседству со Стеклянной, свозили бытовые отходы со всего Владивостока, но саммит АТЭС 2012 года внес свои коррективы: свалку площадью более 15 га заключили в "саркофаг", захоронив мусор под гигантским бетонным куполом, а сверху засыпав грунтом.

И хотя из-за продолжительного процесса разложения отходов создание рекреационной зоны в округе решили отложить, она возникла стихийно там, где не ждали: битое стекло, раздробленное и отшлифованное морскими волнами, долгие годы прибивало на пляж Стеклянной. В результате разноцветными осколками оказалась усыпана вся прибрежная полоса бухты.

Отметим, что ранее приморские ученые прогнозировали, что неконтролируемый отдых жителей Владивостока и наплыв иностранных туристов уже через 20-25 лет если не обезличит, то серьезно скорректирует облик бухты Стеклянной.

Проводивший исследование береговой полосы Стеклянной в 2017 году доктор географических наук, профессор кафедры географии и устойчивого развития геосистем ДВФУ Пётр Бровко отмечал, что уже через одно поколение бухта Стеклянная рискует потерять свою уникальность. Специалист зафиксировал уменьшение количества стекла как на берегу, так и на дне бухты. Причинами деградации удивительного пляжа ученый называл как естественное вымывание и истирание стеклянных частиц, так и выбирание обкатанного стекла на сувениры и на продажу.

Однако, учитывая кратно возросшие масштабы растаскивания иностранными туристами ресурсов Стеклянной, уникальный объект может потерять свою уникальность в течение нескольких лет, считает ученый.

— Дело в том, что источника возобновления стекла сейчас нет, этот ресурс, к сожалению, конечен. Сейчас на побережье есть определенный объем обкатанного стекла — довольно узкая полоска у кромки воды. Если уже начали вывозить стекло мешками, то речь может идти всего о нескольких годах, — рассказал ИА PrimaMedia Пётр Бровко.