До матча осталось

Гектар. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Граждане из 75 регионов России получили дальневосточный гектар в Приморье

Обладателями земельных участков в регионе стали уже более 11 тысяч человек

16 июля, PrimaMedia. Реализация федеральной программы "Дальневосточный гектар", призванной повысить привлекательность дальневосточных регионов для переселения граждан и стимулировать приток людей на Дальний Восток, продолжается в Приморье. В настоящий момент обладателями земельных участков в регионе стали уже более 11 тысяч граждан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как рассказали в департаменте земельных и имущественных отношений края, сегодня в федеральной информационной системе "НаДальнийВосток.РФ" зарегистрировано около 120 тысяч заявок на получение гектара, более трети из них – 47,6 тысячи – приходится на Приморье. 14,2 тысячи заявлений уже одобрены.

"Положительное заключение на выдачу участков принято в 14 258 случаях, при этом уже оформлено 11 018 договоров на получение земли. В работе у специалистов находится еще более 3 тысяч документов на предоставление гектаров", – сообщили в ведомстве.

Из тех, кто уже получил земельные наделы, более 9,9 тысяч человек – жители Приморья, еще 1,2 тысячи участников программы – жители регионов России.

По словам руководителя края Андрея Тарасенко, востребованность программы "Дальневосточный гектар" продолжает расти, и особенно важно, что за участками в край едут люди со всей страны – это доказывает актуальность проекта и говорит о том, что одна из главных его задач – увеличение населения в дальневосточных регионах – решается успешно.

"Сейчас больше всего гектаров такой категории мы выдали жителям Москвы и Московской области – переехать и развиваться в нашем крае захотели более 220 человек. Отдельно следует отметить соседние дальневосточные субъекты – жители этих территорий оформили около 240 участков. Кроме того, мы принимаем гостей из Белгородской, Костромской, Новосибирской, Тюменской областей, Краснодарского, Алтайского, Забайкальского краев, Республик Коми, Башкортостан, Татарстан и других", – подчеркнул руководитель края, добавив, что в целом участки выданы жителям 75 регионов России.

Отметим, Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект, позволяющий получать бесплатные земельные участки соотечественникам из-за рубежа, переселяющимся на Дальний Восток. Документ, разработанный по поручению президента России Владимира Путина, предусматривает возможность предоставления дальневосточных гектаров в пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками государственной программы добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Предполагается, что на первом этапе "переселенцы" смогут пользоваться гектаром безвозмездно, однако получить его в собственность смогут только после того, как получат гражданство России в соответствии с действующим законодательством.

По оценкам Минвостокразвития России, реализация данного законопроекта позволит ежегодно дополнительно привлекать на территорию Дальнего Востока до 3 тысяч человек.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. Он претворялся в жизнь поэтапно, и с 1 февраля прошлого года начал действовать для жителей всей страны. Закон, инициированный президентом России Владимиром Путиным, призван сделать территорию ДФО более привлекательной для жителей разных регионов России. Каждый россиянин может взять себе бесплатный участок на Дальнем Востоке.

В Приморском крае обладателям гектаров предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. В 2017 году на эти цели было направлено 2,5 млн рублей.

Найти необходимую информацию, решить возникающие вопросы все, кто уже обживается на своем гектаре, или только готовится перебраться в Приморье, могут в Центре получателей дальневосточного гектара.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Александр Шишкин: При освоении одного гектара земли на ДВ нужно выдавать второй

10:20

Глава Приморья нашел изъяны в Дальневосточном гектаре

13 июля, 17:45

Сенатор Ростислав Гольдштейн: За гектаром на Дальнем Востоке очередь из сотни тысяч заявок

11 июля, 18:00

3 млрд на кредиты под «Дальневосточный гектар» забрали из «Почта банка»

29 июня, 22:45

Александр Шишкин: «Дальневосточный гектар» остаётся востребованным среди граждан РФ

19 июня, 09:00

Картина дня

Экстренное предупреждение: в Приморье ожидаются очень сильные дожди и шквалистый ветер

15:05

По примеру Сингапура: Владивосток увеличит штрафы в сфере благоустройства и экологии

15 июля, 17:10

Нефтяное пятно прибило к берегу на приморском пляже Волчанец-1

14 июля, 19:10

Руководство Приморья ответило на критику за «Крылья Востока»

10:20

Владивостокский "Луч" официально остался без приставки "Энергия"

11:40

«ЧМ, не уходи, ты был прекрасен»: как Владивосток смотрел финал мундиаля-2018
В Центре современной культуры «Хлебозавод» отпраздновали "День взятия багета"
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia