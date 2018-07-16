Полки магазинов с "молочкой" освободят от товаров с растительными жирами. Фото: Юрий Гуршал

Такие товары должны будут продаваться отдельно

16 июля, PrimaMedia. В Минпромторге предложили развести по разным полкам молочные продукты и товары с растительными жирами. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов, сообщает ИА AmurMedia.

Предлагаемое изменение позволит покупателям избежать путаницы при выборе молочной продукции, создаст удобство для их ориентирования ‎в ассортименте, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает, отмечают в ведомстве. Кроме того, указанное изменение будет способствовать развитию конкуренции.

Сейчас вместе с традиционными молочными продуктами в магазинах можно встретить схожие с ними молокосодержащие продукты, произведенные с замещением молочного жира, говорится в пояснительной записке. При этом, до половины молочного жира может быть замещено жиром немолочного происхождения: например, растительным. Вместе с тем в составе иных пищевых продуктов, произведенных с замещением молочного жира, молочный жир может отсутствовать вовсе, указано в записке.

Это не означает, что данная продукция опасна для здоровья и не может употребляться в пищу, отмечают авторы проекта закона, однако, у потребителя должна быть возможность легко отличать такие виды молочной продукции. В этой связи ведомство предлагает установить требование к раздельному размещению видов молочной продукции в торговом зале или других местах продажи в зависимости от их компонентного состава.