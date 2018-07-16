«Солид Банк» запускает новый интернет-банк SolidPAY

16 июля, PrimaMedia. "Солид Банк" с 16 июля приглашает клиентов бесплатно подключить интернет-банк SolidPay. Это удобный и безопасный сервис управления личными финансами, оплаты услуг и совершение платежей в любое время суток из любой точки мира, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.
С помощью SolidPAY вы сможете дистанционно посещать банк через Интернет и управлять вашими счетами, картами, оплатой услуг и платежами на расстоянии.
SolidPAY – это ваша возможность в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю):
- осуществлять операции по счетам и картам, открытым в банке;
- контролировать состояние своих счетов и движения средств по ним;
- оплачивать услуги через банк: сотовая связь, городская телефонная связь, коммунальные услуги, телевидение, интернет, образование, дошкольные учреждения, прочие услуги.
- оплачивать налоги, штрафы и сборы;
- совершать денежные переводы и платежи, не приходя в отделения банка;
- просматривать актуальный баланс вашего счета/счетов;
- сохранять проведенные платежи в шаблонах для дальнейшего использования;
Дистанционное банковское обслуживание через интернет-банк SolidPAY – это:
- Выгодно
— бесплатное подключение
— отсутствие ежемесячной абонентской платы
— экономия вашего времени, чтобы вы могли уделять его родным и близким
- Просто
— для подключения сервиса достаточно прийти в офис и заполнить заявление
— интерфейс интуитивно понятен любому пользователю
- Доступно и быстро
— круглосуточный доступ к сервису
— совершение операций в онлайн режиме
- Безопасно
— система одноразовых паролей для совершения денежных операций (пароли высылаются в СМС-сообщении на ваш телефон)
— система защиты от мошенничества