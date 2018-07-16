"Солид Банк" запускает новый интернет-банк SolidPAY. Фото: https://elf.faktura.ru

Удобный и безопасный сервис позволяет управлять личными финансами, оплачивать услуги и совершать платежи в любое время суток из любой точки мира

16 июля, PrimaMedia. "Солид Банк" с 16 июля приглашает клиентов бесплатно подключить интернет-банк SolidPay. Это удобный и безопасный сервис управления личными финансами, оплаты услуг и совершение платежей в любое время суток из любой точки мира, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

С помощью SolidPAY вы сможете дистанционно посещать банк через Интернет и управлять вашими счетами, картами, оплатой услуг и платежами на расстоянии.

SolidPAY – это ваша возможность в круглосуточном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю):

осуществлять операции по счетам и картам, открытым в банке;

контролировать состояние своих счетов и движения средств по ним;

оплачивать услуги через банк: сотовая связь, городская телефонная связь, коммунальные услуги, телевидение, интернет, образование, дошкольные учреждения, прочие услуги.

оплачивать налоги, штрафы и сборы;

совершать денежные переводы и платежи, не приходя в отделения банка;

просматривать актуальный баланс вашего счета/счетов;

сохранять проведенные платежи в шаблонах для дальнейшего использования;

Дистанционное банковское обслуживание через интернет-банк SolidPAY – это:

Выгодно

— бесплатное подключение

— отсутствие ежемесячной абонентской платы

— экономия вашего времени, чтобы вы могли уделять его родным и близким

Просто

— для подключения сервиса достаточно прийти в офис и заполнить заявление

— интерфейс интуитивно понятен любому пользователю

Доступно и быстро

— круглосуточный доступ к сервису

— совершение операций в онлайн режиме

Безопасно

— система одноразовых паролей для совершения денежных операций (пароли высылаются в СМС-сообщении на ваш телефон)

— система защиты от мошенничества