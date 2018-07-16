Экстренное предупреждение: в Приморье ожидаются очень сильные дожди и шквалистый ветер

Днем 17 июля, и ночью 18 ожидаются очень сильные дожди и шквалистый ветер. Фото: Александр Хитров

Удар стихии придется на 17 июля и в ночь на 18-е, ожидается подъем воды и выход рек из берегов

16 июля, PrimaMedia. Утром и днем 17 июля, и ночью 18 июля на большей части Приморского края ожидаются сильные дожди (от 15 до 45 мм за 12 часов), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/с, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Спасатели настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на период действия предупреждения.

На основании прогноза, полученного от Приморского УГМС специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю, информируют:

"В связи с обострением фронтальных разделов утром и днём 17 июля, и ночью 18 июля (Арсеньевский, Дальнегорский, Лесозаводский, Уссурийский городские округа, городской округ Спасск-Дальний, Анучинский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский, Спасский, Пограничный, Тернейский, Черниговский, Чугуевский, Ханкайский, Хорольский, Яковлевский муниципальные районы) ожидаются сильные дожди (от 15 до 45 мм за 12 часов), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее); в крае – сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 20 м/с", — говорится в сообщении.

На реках края ожидается формирование паводков высотой подъема уровня воды преимущественно на 0,6 – 1,7 м. на отдельных участках с выходом воды из берегов. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъемы уровня воды на 1,3-2,0 м в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог, создается угроза безопасности низководных мостов и дамб.