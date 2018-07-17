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Спорт. 07:05
Владивостокский "Луч" открывает новый футбольный сезон. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский "Луч" открывает новый футбольный сезон

На стадионе "Динамо" коллектив встретится с подмосковными "Химками"

17 июля, PrimaMedia. Матчами во Владивостоке и Хабаровске 17 июня в России стартует новый футбольный сезон. Владивостокский "Луч" в первом туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ будет принимать подмосковные "Химки". Игра пройдет на стадионе "Динамо". Начало матча в 19.00, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу футбольного коллектива.

Главным судей этой встречи назначен 31-летний калужский арбитр Евгений Кукуляк, "под присмотром" которого наша команда проводила заключительную игру прошедшего сезона (против самарских "Крыльев Советов") и одержала тогда сенсационную победу со счетом 2:0. Всего же Евгений Кукуляк четырежды судил игры с участием "Луча ": две из них "тигры" выиграли, одну проиграли и одна завершилась вничью.

История футбольного противостояния "Луча" и "Химок" насчитывает 15 лет: в первой игре, проходившей в мае 2004 года во Владивостоке, сильнее оказались гости — 2:1. Всего же в официальных матчах соперники встречались 17 раз: "желто-синие" выиграли лишь два из них, подмосковный клуб — шесть, и в девяти играх была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных мячей — 20:13 в пользу химчан.

Фаворитом предстоящей встречи эксперты букмекерской конторы "ОЛИМП" считают "Луч": коэффициент на победу хозяев в примерно полтора раза ниже, чем на успех гостей — 2,18 против 3,2.

Билеты на матч "Луч" — "Химки" можно будет приобрести в кассах стадиона "Динамо" только в день матча — 17 июля с 12-00 до 19-45. Там же можно будет купить и абонементы на все домашние игры "Луча" в сезоне-2018/2019.

Досмотр баннеров поддержки на их соответствие регламенту будет производиться 17 июля у Центрального входа на Южную трибуну стадиона "Динамо" с 18.00 до 18.15.

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