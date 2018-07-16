Грузовик столкнулся с экскаватором во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Mitsubishi Canter получил серьезные повреждения, практически лишившись передней части (ФОТО)

16 июля, PrimaMedia. Грузовик Mitsubishi Canter столкнулся с экскаватором на съезде с ул. Катерной в сторону острова Русский во Владивостоке. На место происшествия прибыла скорая помощь, спасатели и сотрудники ДПС. Грузовик получил серьезные повреждения, практически лишившись передней части, сообщает ИА PrimaMedia.

По предварительной информации, пассажир Mitsubishi Canter погиб, водитель грузовика госпитализирован.