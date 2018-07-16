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Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья. Фото: Глеб Ильинский

Почти 600 млн молоди гребешка высадили на «морских огородах» Приморья

Создание предприятия в поселке Моряк-Рыболов по выращиванию морских гидробионтов – это новый проект компании «Моряк-Рыболов» (ВИДЕО)

16 июля, PrimaMedia. Резидент Свободного порта Владивосток ООО "Моряк-Рыболов" высадил почти 600 млн молоди гребешка. На предприятии в Ольгинском районе 27 июня побывал вице-губернатор Приморского края Валентин Дубинин, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Создание предприятия в поселке Моряк-Рыболов по выращиванию морских гидробионтов – это новый проект компании. Основными объектами выращивания являются гребешок и трепанг.

"Два года назад мы начали реконструировать причал, открыли цех переработки рыбы, и вот теперь решили заняться аквакультурой – воспроизводством гребешка. В этом нас поддержал глава региона Андрей Тарасенко", – рассказал директора предприятия Константин Долгов, отметив, что первая продукция появится не только в Приморье, но и других регионах страны.

Вице-губернатор края Валентин Дубинин подчеркнул, что эффективная деятельность таких предприятий – это новые рабочие места для приморцев и налоги в местный бюджет. "Наша общая задача – чтобы появлялось больше рабочих мест и люди оставались здесь жить. Пока мы перенимаем опыт Китая и Республики Кореи, но уже в следующем году ТИНРО-Центр планирует на острове Попова выращивать свою молодь", – прокомментировал заместитель главы региона.

Напомним, ранее глава региона Андрей Тарасенко заявил, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований. "Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других", – подчеркнул Андрей Тарасенко. Развитие марикультуры в Приморье ведется в рамках краевой госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края".

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