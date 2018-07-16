Перекрытие улицы Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Улицу Пушкинскую перекрыли на полтора месяца из-за капитального ремонта дороги
Объезд будет осуществляться по улицам Капитана Шефнера, Светланской и Баневура (ФОТО)
16 июля, PrimaMedia. Движение и парковку для автомобилей перекрыли сегодня в районе ул. Пушкинская, 52, до 25 августа. На этом участке будет проходить капитальный ремонт дороги, сообщает ИА PrimaMedia.
Перекрытие улицы Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Перекрытие улицы Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Перекрытие улицы Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Перекрытие улицы Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Перекрытие улицы Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Перекрытие улицы Пушкинской. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
Объезд будет осуществляться по улицам Пушкинская, Капитана Шефнера, Светланская и Баневура.
197589