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Общество. 17:10

Ученые нашли простой способ профилактики рака

Этому способствуют эпоксиды, которые образуются в организме при метаболизме омега-3

16 июля, PrimaMedia. Американские ученые из Университета штата Иллинойс выяснили, что употребление омега-3 жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить его рост и распространение, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

По мнению исследователей, этому способствуют эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA, которые образуются в организме при метаболизме омега-3. Соединение "убивало" раковые клетки у подопытных мышей и замедляло процесс образования новых кровеносных сосудов, ассоциированных со злокачественными тканями. Кроме того, эпоксиды EDP-EA подавляли миграцию дефектных клеток, останавливая формирование метастазов.

Отмечается, что одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты и льняные семечки.

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