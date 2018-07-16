Путин сообщил о предотвращении 25 млн кибератак во время ЧМ-2018

Российский лидер выразил благодарность сотрудникам отечественных и зарубежных спецслужб

16 июля, PrimaMedia. Российские спецслужбы отразили почти 25 млн кибератак и иных преступных воздействий на информационную структуру РФ во время чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями штаба по обеспечению безопасности ЧМ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Российский лидер выразил благодарность сотрудникам отечественных и зарубежных спецслужб.

"Хочу поблагодарить и российских сотрудников специальных служб и правоохранительных органов <…> Всего, я знаю, принимали участие в этой совместной работе 126 представителей из 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств", – говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 16 июля.

Президент подчеркнул, что люди, приехавшие на ЧМ, чувствовали себя в безопасности.

"Люди, приехавшие в нашу страну, действительно чувствовали себя в безопасности, могли спокойно и комфортно передвигаться между городами и по всей стране в целом <…> При этом законопослушные граждане, наши гости не сталкивались ни с излишними барьерами, ни ограничениями", –– сказал российский лидер.

Он добавил, что во время мирового первенства не было допущено ни одного серьезного происшествия.