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За компьютером. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

Миллионы кибератак обрушились на Россию во время ЧМ-2018

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин

16 июля, PrimaMedia. Во время чемпионата мира по футболу, который завершился вчера в России, на нашу страну было произведено около 25 млн кибератак. Их успешно отразили российские спецслужбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками штаба по обеспечению безопасности чемпионата, сообщает ИА SakhalinMedia.

Путин выразил благодарность сотрудникам как российских, так и иностранных спецслужб. Он сказал, что безопасность участников и гостей мундиаля обеспечивали более 120 сотрудников 55 спецслужб силовых структур из 34 государств. По мнению президента РФ, гости ЧМ-2018 чувствовали себя в безопасности, находясь в нашей стране. В то же время россияне не страдали от чрезмерных ограничений.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года впервые проходил в России. Игры состоялись с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Волгограде и Саранске. В финале, состоявшемся 15 июля на московском стадионе "Лужники", победу одержала сборная Франции.

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