Р. Гольдштейн: Развитие инфраструктуры – необходимое условие для привлечения инвестиций

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

В Правительстве РФ обсудили исполнение поручения Президента

16 июля, PrimaMedia. В Правительстве РФ обсудили исполнение поручения Президента в части роста темпов экономики, чтобы Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Для достижения этой задачи в ближайшие годы экономический рост должен превысить 3% ВВП. Сделать это возможно, перейдя на модель роста, основанную на инвестиционной активности, — ИА PrimaMedia.

— Задача сложная, масштабная, рассчитанная не на один год, но без её решения мы вряд ли сможем добиться необходимых темпов экономического роста, не сможем стабильно развиваться при той конкуренции, и экономической, и политической, и технологической, которая существует, — отметил глава Правительства Дмитрий Медведев.

Для ее решения Минэкономиразвития подготовило проект плана, который включает несколько принципиальных моментов. Во-первых, обеспечение для бизнеса предсказуемых правил игры в области неналоговых платежей и тарифного регулирования, доведение до завершения реформы контрольно-надзорной деятельности. Во-вторых, решение инфраструктурных проблем.

— Стоит отметить, что инвестор, часто уже готовый вкладывать деньги в бизнес в России, сталкиваясь с ненадлежащего качества инфраструктурой, нередко отказывается от многомилионных вложений из-за отсутствия нужного энергообеспечения, дорог и многого другого. Поэтому нам необходимо сначала решить базовые инфраструктурные задачи, в том числе в регионах, создать условия для того, чтобы инвесторы вкладывали свои средства в российские проекты. И, конечно, здесь очень важен благоприятный деловой климат, прозрачность правил и стабильность, — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Для решения инфраструктурных проблем планируется помимо государственных средств также привлекать и частные, активней развивать проекты государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.

Еще одним важным стимулом для бизнеса активнее вкладываться в производственные проекты может стать конкурентная среда. По словам Премьер-министра, для этого надо постепенно сокращать долю государства на конкурентных рынках, в том числе через законодательно закреплённое ограничение на создание государственных структур.

Кроме того, необходимо финансовое обеспечение инвестиций. Длинные деньги должны стать более доступными для малого и среднего бизнеса, а инвестиции – более привлекательными и надёжными.