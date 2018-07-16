До матча осталось

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Р. Гольдштейн: Развитие инфраструктуры – необходимое условие для привлечения инвестиций

В Правительстве РФ обсудили исполнение поручения Президента

16 июля, PrimaMedia. В Правительстве РФ обсудили исполнение поручения Президента в части роста темпов экономики, чтобы Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Для достижения этой задачи в ближайшие годы экономический рост должен превысить 3% ВВП. Сделать это возможно, перейдя на модель роста, основанную на инвестиционной активности, — ИА PrimaMedia.

— Задача сложная, масштабная, рассчитанная не на один год, но без её решения мы вряд ли сможем добиться необходимых темпов экономического роста, не сможем стабильно развиваться при той конкуренции, и экономической, и политической, и технологической, которая существует, — отметил глава Правительства Дмитрий Медведев.

Для ее решения Минэкономиразвития подготовило проект плана, который включает несколько принципиальных моментов. Во-первых, обеспечение для бизнеса предсказуемых правил игры в области неналоговых платежей и тарифного регулирования, доведение до завершения реформы контрольно-надзорной деятельности. Во-вторых, решение инфраструктурных проблем.

— Стоит отметить, что инвестор, часто уже готовый вкладывать деньги в бизнес в России, сталкиваясь с ненадлежащего качества инфраструктурой, нередко отказывается от многомилионных вложений из-за отсутствия нужного энергообеспечения, дорог и многого другого. Поэтому нам необходимо сначала решить базовые инфраструктурные задачи, в том числе в регионах, создать условия для того, чтобы инвесторы вкладывали свои средства в российские проекты. И, конечно, здесь очень важен благоприятный деловой климат, прозрачность правил и стабильность, — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Для решения инфраструктурных проблем планируется помимо государственных средств также привлекать и частные, активней развивать проекты государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.

Еще одним важным стимулом для бизнеса активнее вкладываться в производственные проекты может стать конкурентная среда. По словам Премьер-министра, для этого надо постепенно сокращать долю государства на конкурентных рынках, в том числе через законодательно закреплённое ограничение на создание государственных структур.

Кроме того, необходимо финансовое обеспечение инвестиций. Длинные деньги должны стать более доступными для малого и среднего бизнеса, а инвестиции – более привлекательными и надёжными.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Картина дня

Китайские туристы опустошают уникальный пляж бухты Стеклянной близ Владивостока

15:20

Экстренное предупреждение: в Приморье ожидаются очень сильные дожди и шквалистый ветер

17:00

Улицу Пушкинскую перекрыли на полтора месяца из-за капитального ремонта дороги

15 июля, 17:10

Нефтяное пятно прибило к берегу на приморском пляже Волчанец-1

14 июля, 19:10

Руководство Приморья ответило на критику за «Крылья Востока»

10:20

Владивостокский "Луч" официально остался без приставки "Энергия"
Алексей Козицкий: Самый эффективный путь борьбы с некомпетентностью власти – стать властью
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia