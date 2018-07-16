Алексей Козицкий: Самый эффективный путь борьбы с некомпетентностью власти – стать властью

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Алексей Козицкий подает документы в крайизбиркоме. Фото: предоставлено А. Козицким

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Крайизбирком зарегистрировал лидера приморских справедливоросов Алексея Козицкого кандидатом на участие в выборах губернатора Приморья

16 июля, PrimaMedia. Сегодня, 16 июля, в избирательную комиссию Приморского края были представлены документы по выдвижению кандидата на должность губернатора Приморского края Алексея Козицкого. Депутат Законодательного собрания Приморского края был выдвинут приморским региональным отделением партии "Справедливая Россия", руководителем которого он является, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал Алексей Козицкий агентству, он был зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора на заседании крайизбиркома, состоявшемся сегодня, 16 июля.

— Сегодня занимался открытием специального избирательного счета кандидата в губернаторы. Теперь могу приступить к прохождению муниципального фильтра, — сказал Алексей Козицкий корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, 14 июля региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Приморском крае провела конференцию, на которой кандидатура Алексея Козицкого на выборы губернатора Приморья была поддержана единогласно. Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.

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