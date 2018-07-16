На переобучение россиян предпенсионного возраста выделят 5 млрд рублей в год

Рабочие. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Такие цифры озвучил в Госдуме министр труда и соцзащиты РФ

16 июля, PrimaMedia. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил сегодня на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, что государство может выделить 5 млрд рублей в год на программу по повышению квалификации лиц предпенсионного возраста, сообщает ИА SakhalinMedia.

Г-н Топилин сообщил, что правительством РФ сейчас разрабатывается программа повышения квалификации работников предпенсионного возраста. Правительство планирует ассигновать на эти цели около 5 млрд рублей в год. Напомним, что 18 июня этого года российское правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект о повышении пенсионного возраста. А в конце июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил обеспечить россиян предпенсионного возраста работой.