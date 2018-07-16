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Кошка в клетке. Фото: Юлия Никитина

Кошкам, кроликам, черепахам и хомякам разрешили путешествовать без хозяев

Приглядывать за домашними животными в поездах будут проводники

16 июля, PrimaMedia. С 16 июля домашние питомцы смогут путешествовать по железной дороге без сопровождения хозяев. Такую услугу ввели в РЖД. Правда, пока не во всех поездах: посмотреть Россию, к примеру, от Москвы до Владивостока, хомяк пока не сможет… Сервис в экспериментальном режиме доступен в поездах на 13 направлениях. Среди них Санкт-Петербург — Москва, Москва — Белгород, Казань — Санкт-Петербург, Самара — Москва, Омск — Новосибирск, Иркутск — Улан-Удэ, Владивосток — Хабаровск, сообщает ИА AmurMedia.

Перевозить без хозяев можно будет кошек, собак, морских свинок, кроликов, черепах, хомяков и птиц. Проводники будут приглядывать за вашими домашними любимцами в поездке.

К поезду животное надо принести в клетке, в которой ваш питомец будет оставаться все время поездки. Существуют и ограничения по весу – не более 75 кг одно место. Отправитель сможет оформить не более трех мест для перевозки животных. Эта услуга является платной, минимальная стоимость ее составляет 730 рублей. В зависимости от расстояния, цена может возрастать. Оформить перевозку животных можно в специализированных багажных кассах.

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