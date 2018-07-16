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Песионное удостоверение. Фото: Автор: ИА PrimaMedia

Министр финансов РФ Антон Силуанов предупреждает о радикальном уменьшении пенсий в России

Это произойдет в случае отказа от пенсионной реформы

16 июля, PrimaMedia. Средней размер пенсии по старости в России может резко уменьшится к 2030 году. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы "Познер" на Первом канале. По словам министра, если не произойдет повышения пенсионного возраста в России, то в 2030 году средний размер пенсии может составить только 20% от прежней зарплаты россиянина. Сейчас этот показатель равняется 33%.

Антон Силуанов заявил, что российские власти хотят увеличить эти цифры до 40%. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство предлагает увеличить возраст выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Процесс будет поэтапным, его планируется начать с 2019 года. Министр финансов сообщил, что сейчас на 1,8 работающего приходится один пенсионер. Если не повышать пенсионный возраст, то к 2030 году число пенсионеров и работающих сравняется.

Также Силуанов заявил, что возраст активного долголетия ("серебряного возраста") после выхода на пенсию в России сейчас в среднем равняется 22 годам. Для женщин этот показатель составляет 26 лет, а для мужчин — 17 лет. Однако по официальным данным, средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет около 66 лет, причем в большинстве субъектов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов она еще меньше – 58-62 года. То есть около половины сибиряков и дальневосточников мужского пола не доживают до пенсионного возраста даже в его нынешнем варианте.

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