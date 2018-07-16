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Мобильный телефон. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

Пропавших детей в России помогут искать их мобильные телефоны

Законопроект о поиске детей по геолокации внесли на рассмотрение Госдумы РФ

16 июля, PrimaMedia. Возможно, поиск пропавших детей в России скоро будет более быстрым и эффективным. На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, позволяющий при поиске исчезнувших детей использовать геолокацию их мобильных телефонов, сообщает ИА SakhalinMedia.

Законопроект вынесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Для применения такого способа поиска нужно будет заявление родителей или опекунов ребенка. Кроме того, потребуется постановление руководства органа, ведущего оперативно-розыскную деятельность. Если SIM-карта мобильника зарегистрирована на другого человека, то потребуется его письменное согласие.

В пояснительной записке к проекту закона приводятся такие данные: за последние пять лет в розыск в России объявили около 40 тысяч детей. По мнению авторов законопроекта, многие из пропавших несовершеннолетних имели при себе телефоны с системой определения координат. Поэтому экстренные меры, включающие поиск по геолокации, позволят более эффективно находить пропавших детей. Данный законопроект уже поддержали МВД, Генеральная прокуратура РФ, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.

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