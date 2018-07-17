СК РФ подтвердил подлинность останков расстрелянной семьи Николая II

Памятник Николаю Второму. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В общей сложности экспертизы продолжались четверть века

17 июля, PrimaMedia. Найденные под Екатеринбургом человеческие останки принадлежат последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Это доказала проведенная по делу молекулярно-генетическая экспертиза. В частности, генетический материал от найденных под Екатеринбургом костей сравнили с образцами, полученными от живых родственников Романовых по отцовской и материнской линии, сообщает ИА SakhalinMedia.

Также для экспертизы были эксгумированы останки императора Александра III, находящиеся в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. После экспертизы подтвердилось, что найденные останки принадлежат его сыну Николаю II. Напомним, что последний российский император Николай II вместе со своей семьей и приближенными был расстрелян большевиками в Екатеринбурге в 1918 году. Останки семьи Романовых были обнаружены в 1993 году. В это же время возбудили уголовное дело по факту гибели семьи Романовых. Первоначально экспертиза показала: кости принадлежат Николаю II, его жене Александре Федоровне и великим княжнам Ольге, Татьяне и Анастасии. Останки цесаревича Алексея и княжны Марии на тот момент не нашли. В 1998 году уголовное дело закрыли из-за смерти лиц, совершивших это преступление. Кости царской семьи захоронили в Петропавловском соборе. В 2007 году в Свердловской области были найдены новые останки, предположительно, семьи Романовых. В 2015 году СК РФ возобновил расследование данного дела, чтобы установить подлинность всех предполагаемых останков членов царской семьи.