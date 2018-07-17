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Пенсионерка. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Комитет Госдумы РФ одобрил повышение пенсионного возраста в России

В окончательном чтении закон о пенсионной реформе предполагается принять нынешней осенью

17 июля, PrimaMedia. Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам сегодня порекомендовал депутатам принять законопроект о пенсионной реформе в первом чтении. Если закон будет принят Госдумой, пенсионный возраст в нашей стране повысится: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, сообщает ИА SakhalinMedia.

Кроме того, данный законопроект предусматривает повышение возрастной планки, по достижении которой россияне смогут рассчитывать на другие виды пенсий. Работникам с большим страховым стажем (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин) позволено будет уйти на пенсию на два года раньше срока.

Напомним, что данный законопроект внесен в Госдуму правительством РФ 16 июня. С учетом общественного резонанса, который вызвала данная правительственная инициатива, депутаты Госдумы пообещали принять закон только после его одобрения региональными законодательными собраниями. Согласования должны закончиться до 17 июля, а в окончательном чтении закон планируется принять осенью 2018 года. Ранее министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что к концу 2024 года средняя пенсия вырастет с нынешних 14 414 рублей до 20 000 рублей.

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