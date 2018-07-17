Страховщики назвали самые травмоопасные для туристов регионы России

По страховке, как правило, обращаются туристы с травмами и переломами. Фото: Наталья Баграновская, ИА EAOmedia

Специалисты назвали те места, где чаще всего происходят страховые случаи

17 июля, PrimaMedia. Регионы, где в России чаще всего происходят страховые случаи, перечислили в Ассоциации туроператоров России, передает ИА AmurMedia.

По словам специалистов, в основном страховой полис приобретают те туристы, которые запланировали экстремальный отдых, связанный с опасными видами спорта, пишет Газета.ру.

На втором месте – родители, отдыхающие с детьми.

Говоря конкретно, где чаще всего пригодилась страховка, можно выделить Крым, Краснодарский край и горнолыжные курорты, в частности Сочи.

По страховке, как правило, обращаются туристы с травмами и переломами, ЛОР-заболеваниями, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (отравления).