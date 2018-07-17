До матча осталось

По страховке, как правило, обращаются туристы с травмами и переломами. Фото: Наталья Баграновская, ИА EAOmedia

Страховщики назвали самые травмоопасные для туристов регионы России

Специалисты назвали те места, где чаще всего происходят страховые случаи

17 июля, PrimaMedia. Регионы, где в России чаще всего происходят страховые случаи, перечислили в Ассоциации туроператоров России, передает ИА AmurMedia.

По словам специалистов, в основном страховой полис приобретают те туристы, которые запланировали экстремальный отдых, связанный с опасными видами спорта, пишет Газета.ру.

На втором месте – родители, отдыхающие с детьми.

Говоря конкретно, где чаще всего пригодилась страховка, можно выделить Крым, Краснодарский край и горнолыжные курорты, в частности Сочи.

По страховке, как правило, обращаются туристы с травмами и переломами, ЛОР-заболеваниями, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (отравления).

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Владивостокский портал Slenergy получил серебряную кнопку YouTube

12 июля, 16:50
Будущим пенсионерам расскажут какие потери их ждут

16 июля, 07:55

Каким будет повышение цен из-за роста НДС рассказал глава Минфина Силуанов

16 июля, 19:20

Министр финансов РФ Антон Силуанов предупреждает о радикальном уменьшении пенсий в России

16 июля, 10:55

Лже-силовики открыли сезон охоты: банда "отжимает" квартиры у пожилых россиян

16 июля, 11:50

Скостят "срок": стало известно кого выпустят досрочно по новому закону

16 июля, 15:10

Полки магазинов с "молочкой" освободят от товаров с растительными жирами
Алексей Козицкий: Самый эффективный путь борьбы с некомпетентностью власти – стать властью
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia