Минздрав озвучил самые распространенные виды рака в России

Общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям увеличилось на 3%. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Лидером среди онкозаболеваний признан рак кожи

17 июля, PrimaMedia. Согласно заключениям Минздрава, в 2017 году самым распространенным видом рака в России стал рак кожи, передает ИА AmurMedia.

В прошлом году рак кожи медики диагностировали у 78 тысяч пациентов. Стоит отметить, что это распространенное заболевание среди россиян и в 2016, а также в 2014 году, пишет РБК.

Далее идет рак груди, которым в прошлом году заболели 70,6 тысяч женщин.

На третьей позиции среди раковых заболеваний значится рак трохеи бронхов и легких.

Общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям увеличилось на 3% в 2017 году.