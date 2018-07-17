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Названы регионы России с самой грязной питьевой водой. Фото: Ольга Доманова

"Не пей, козленочком станешь" - названы регионы России с самой грязной питьевой водой

Каждый десятый россиянин пьет воду, не соответствующую нормам безопасности

17 июля, PrimaMedia. Роспотребнадзор назвал регионы России с самой грязной питьевой водой. Безопасной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности обеспечены около 90% россиян. Такая информация содержится в ежегодном докладе ведомства по итогам 2017 года, документ был представлен в правительстве этим летом, передает ИА AmurMedia.

Список антилидеров-регионов с грязной питьевой водой возглавила Вологодская область. Менее половины населения области обеспечены чистой питьевой водой, 55% жителей вынуждены подвергать свое здоровье риску и пить воду, не соответствующую требованиям безопасности. За Вологодской следуют Костромская и Курганская области, а также Карачаево-Черкесская республика, в которых треть населения пьет грязную воду. В остальных регионах чистой питьевой водой обеспечено более 70% населения.

Сообщается, что уровень обеспеченности питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в городских поселениях выше, чем в сельской местности.

"Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, увеличилась за последние пять лет почти на 3% и составила в 2017 году 91,5% (в 2013 году 88,7%)", – следует из доклада ведомства.

Отмечается, что количество источников, не соответствующих санитарным требованиям, сокращается. По итогам исследования 2015 года в России было шесть регионов, в которых качественной питьевой водой было обеспечено менее 70% населения. Помимо нынешних четырех регионов, в антирейтинге присутствовали Тульская область и Республика Бурятия.

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