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Рыболовство. Фото: https://pixabay.com

Рыбаки просят Госдуму приостановить рассмотрение поправок в закон «О госгранице РФ»

Обновленные нормы могут привести к запрету на перегруз продукции из водных биологических ресурсов для судов рыбопромыслового флота

17 июля, PrimaMedia. Законопроект "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О государственной границе Российской Федерации" и отдельные законодательные акты" обсудили 13 июля в Федеральном агентстве по рыболовству. Представители Минсельхоза России, Росрыболовства и рыбацких объединений приняли решение просить Государственную думу приостановить рассмотрение законопроекта, сообщает ИА PrimaMedia.

Как пояснил президент Всероссийской ассоциацией рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, принятый в первом чтении законопроект был полностью переделан при подготовке ко второму чтению: "Обновленная редакция серьезно отличается от текста, прошедшего первое чтение, и существенно осложнит ведение промысла водных биологических ресурсов".

Инициатор законопроекта – Законодательное собрание Приморского края – предлагал внесение незначительных изменений в ст.9 Закона Российской Федерации "О государственной границе Российской Федерации". Предложенные поправки были направлены на урегулирование вопроса пересечения государственной границы для прохода судов рыбопромыслового флота через территориальное море Российской Федерации при переходе из районов промысла в Охотском море в промысловые районы Северных Курильских островов, Восточной Камчатки и Берингова моря.

Из-за недоработки в законодательстве российские рыбопромысловые суда были вынуждены следовать не через Первый Курильский пролив, а преодолевать значительно большее расстояние – через Четвёртый Курильский пролив. Это приводит к потере промыслового времени и увеличивает материальные затраты предприятия.

Однако при подготовке законопроекта ко второму чтению был существенно изменен предмет его правового регулирования, а текст закона был дополнен новой статьей 9.1. Обновленные нормы могут привести к запрету на перегруз продукции из водных биологических ресурсов для судов рыбопромыслового флота. Также законопроект не устанавливает – вопреки заявленной в законодательной инициативе цели – возможность неоднократного пересечения государственной границы Российской Федерации судам рыбопромыслового флота с закрытой границей.

По словам Германа Зверева, отраслевые объединения обратились в Госдуму с просьбой перенести рассмотрение законопроекта во втором чтении: "Такое предложение было поддержано Минсельхозом России и Росрыболовством. Мы будем просить депутатов Государственной думы не рассматривать поправки в закон "О государственной границе Российской Федерации" в эту сессию и вернуться к вопросу осенью", – заявил Герман Зверев.

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