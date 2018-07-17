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Система видеонаблюдения "Ростелеком" обеспечила 100% онлайн-трансляцию на ЕГЭ. Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

Почти 120 тысяч камер следили за порядком в период проведения Единого госэкзамена

Система видеонаблюдения «Ростелеком» обеспечила 100% онлайн-трансляцию

17 июля, PrimaMedia. Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию и отработала без сбоев во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ-2018) в период с 28 мая по 2 июля 2018 года. Для проведения ЕГЭ было задействовано 119 964 камеры, общее количество часов трансляции составило более 2,5 млн часов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Ростелеком".

Видеотрансляция сигнала в течение всего этого периода велась на портал www.smotriege.ru. Каждый год его функциональность дорабатывается: в 2018 году изменился функционал в части регистрации пользователей, на уровне субъектов Российской Федерации появился доступ к расширенной статистике и возможности назначения кураторами ситуационных центров заданий для онлайн наблюдателей.

Благодаря порталу мониторинг за проведением государственной аттестации осуществляли онлайн-наблюдатели, всего на smotriege.ru было зарегистрировано более 20 тысяч пользователей, что выше показателя предыдущего года в два раза. Это объясняется тем, что в этом году были задействованы региональные онлайн наблюдатели.

Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала "Ростелеком" предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. Количество звонков в 2018 году снизилось по отношению к в 2017 году в два раза, что объясняется прохождением обучения со стороны пользователей портала. "Ростелеком" впервые провел обучение наблюдателей в режиме дистанционных интерактивных курсов.

"Во время проведения ЕГЭ система видеонаблюдения "Ростелекома" работала в штатном режиме. Опыт, накопленный за пять лет реализации проекта, позволил сделать процесс видеонаблюдения максимально удобным для пользователей", — заявил при подведении итогов досрочного периода ЕГЭ вице-президент ПАО "Ростелеком" Артемий Прокопенко.

Специалисты "Ростелекома" в дни проведения государственной итоговой аттестации осуществляли мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.

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