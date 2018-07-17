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Ремонт дворов. Фото: Светлана Агафонова

17 дворовых территорий отремонтируют в Артеме в этом году

Во всех дворах заменят асфальт, бордюры, установят лавочки и урны для мусора

17 июля, PrimaMedia. Комфортную городскую среду продолжают формировать в Артеме. В этом году в городе отремонтируют 17 дворовых территорий по муниципальной программе. Во всех дворах заменят асфальт, бордюры, установят лавочки и урны для мусора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

Для участия в приоритетном федеральном проекте "Единой России" "Формирование комфортной городской среды" городской администрацией в декабре 2017 года была принята отдельная муниципальная программа "Формирование современной городской среды Артемовского городского округа на 2018-2020 годы". Федеральный проект предусматривает несколько видов мероприятий: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, мест массового отдыха жителей и городских парков.

В этом году после проведенного общественной комиссией голосования решено включить в муниципальную программу 17 дворовых территорий многоквартирных домов по улицам: Ангарская, 2, 4, 6, 8, Фрунзе, 62, 73, Куйбышева, 20, Херсонская,1, 2, 3/1, Космонавтов, 3, Дзержинского, 1/2, 9, Симферопольская, 12, Ватутина, 16, Михайловская, 4 и Севастопольская, 12/1.

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На работы выделено 24,8 млн рублей. Около 19 млн – из средств федерального бюджета, более 2,5 млн – из краевого бюджета, более 2 млн – средства местного бюджета и 1,2 млн рублей – средства собственников жилых помещений.

Напомним, что согласно новым условиям государственной программы Приморского края, в 2018 году собственники помещений в многоквартирных домах должны принимать участие в благоустройстве своих дворовых территорий, их вклад составляет 5% от общей стоимости работ.

Начать ремонт дворовых территорий этих домов планируется в конце августа. В настоящее время ведутся работы по проведению аукциона.

Что касается благоустройства общественной территории — по муниципальной программе формирования комфортной городской среды в этом году приведут в порядок территорию площади перед Дворцом культуры угольщиков (часть центральной и правая сторона придворцовой площади). Здесь будет уложена брусчатка и установлены новые бордюры. На ремонт этого объекта потребуется около 14 млн рублей. К работам планируется приступить к концу июля.

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Стоит сказать, что в 2017 году в Артеме в рамках этого приоритетного проекта было благоустроено 18 дворовых территорий многоквартирных домов на общую сумму 26,23 млн рублей, из них средства местного бюджета — 3,14 млн рублей, и часть центральной площади перед Дворцом культуры на общую сумму — 8,26 млн рублей, из них 0,77 млн рублей из средств местного бюджета.

Общая стоимость по всем мероприятиям составила 36,25 млн рублей, из них 4 млн рублей — средства местного бюджета.

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