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Запустить морское такси в Приморье планирует потенциальный инвестор СПВ. Фото: ИА PrimaMedia

Запустить морское такси в Приморье планирует потенциальный инвестор СПВ

Также возможные резиденты собираются развлекательные центры и рыбоперерабатывающий завод на территории региона

17 июля, PrimaMedia. Реализовать проекты в режиме свободного порта Владивосток готовы еще 23 потенциальных инвестора. Компании планируют развивать в Приморье жилищное строительство, рыбоперерабатывающий завод, трансформаторную подстанцию и развлекательные центры, а один из инвесторов — компания "Пасифико Шиппинг Лайнс" — намерен запустить проект "морское такси", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Развлекательный спортивно-оздоровительный центр, включающий бассейны, парилки и сауны, может появиться по инициативе индивидуального предпринимателя Василенко Ж.В. Спортивно-рекреационный парк "Парк НОВИК" желает создать компания "Парк Новик".

Построить трансформаторную подстанцию во Владивостоке в планах компании "ЭНЕРГЕТИК", НПО "ЭлКор" намеревается использовать статус резидента СПВ для организации производства алюминиевых лодок и щитового оборудования на территории города Артема в Приморском крае.

В Приморском крае на территории опережающего развития "Надеждинская" ООО "Р/З Артель Приморья 2018" собирается создать рыбоперерабатывающий завод, компания "Банком Фуд" — производить пищевые продукты. В ТОР "Горный воздух" компания "Русский двор" может построить банный комплекс.

В общей сложности сегодня на рассмотрении в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" находятся 83 заявки на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, объем инвестиционного портфеля составляет 48,6 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать 4382 новых рабочих места.

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