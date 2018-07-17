Путин поручил правительству разобраться с крабовыми квотами после протестов рыбаков

Краб. Фото: ИА PrimaMedia

Ранее повлиять на ситуацию президента попросил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

17 июля, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о перераспределении квот на вылов рыбы, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее мурманские рыбаки провели акцию протеста, а врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко попросил президента повлиять на ситуацию с квотами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Вопрос о перераспределении квот на вылов рыбы в Приморском крае переадресован правительству России, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

"Есть соответствующее поручение, которое адресовано кабинету министров и рассматривается в кабинете министров", — сказал Песков.

Ранее в начале июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко пожаловался на то, что крупные компании перекупают у мелких квоты на вылов рыбы.

"Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают [квоты], и результат: у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел", — сказал Тарасенко. По его словам, то же самое скоро произойдет с квотами на отлов краба.

"Вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50% (другим компаниям. — РБК)", — рассказал Тарасенко. По его словам, отбирать распределенные в 2004 году квоты у небольших компаний некорректно, нужно разработать иные меры.

Кроме того, 12 июня, протестуя против планов пересмотра квот на вылов краба, рыбаки в Мурманске провели акцию протеста. Корабли в мурманском порту в течение пяти минут давали гудки. "Я получил несколько обращений с моря, что исторический принцип распределения квот по крабу находится под угрозой. Несколько экипажей предложили сегодня высказать свое недовольство действиями чиновников. Было принято решение поддержать эту акцию", — рассказал руководитель Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк информационному агентству "Би-порт". По его словам, с инициативой провести такую акцию к нему обратились капитаны судов и руководители рыбопромысловых компаний.

Сейчас квоты на вылов краба распределяются по так называемому историческому принципу: они закреплены на 15 лет за российскими предприятиями на основании прошедших в 2000–2003 годах аукционов.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову рассмотреть вопрос об изменении действующего механизма квот на вылов крабов. Комментируя этот вопрос в феврале 2018 года, вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что полностью отказываться от действующего механизма распределения квот правительство не намерено.

"Именно возврат к аукционам — нет [не рассматривается], но, возможно, какая-то часть общего допустимого улова будет распределяться на основе аукционов. Небольшая часть", — сказал он.

В конце марта Росрыболовство оценило эффект от возвращения к практике распределения квот на вылов краба через аукционы, заключив, что рентабельность предприятий может снизиться, но такую нагрузку они выдержат. Эту позицию служба направила в правительство.

По данным газеты "Коммерсантъ", инициатором пересмотра мог быть новый крупный игрок рынка — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка и Максима Воробьева. Другим интересантом реформы крабового рынка, как сообщали "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника, могли быть Борис и Аркадий Ротенберги, хотя их представитель это опровергал.